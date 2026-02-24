&TEAM、日本6都市含むアジアツアー開催決定！5月スタート、さらなる成長に期待 | RBB TODAY

ボーイズグループ&TEAMがアジアツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’」を開催する。

2月24日、所属事務所のYXレーベルズによると、ツアーはアジア11都市で開催される。

【写真】K、無造作ブロンドヘアの儚げオーラ「天使みたい」

来る5月13～14日の日本・神奈川公演を皮切りに、香川（5月23～24日）、愛知（5月30～31日）、福岡（6月13～14日）、台湾・台北（6月21日）、兵庫（6月27～28日）、韓国・仁川（7月4～5日）、香港（7月11日）、タイ・バンコク（7月18日）、日本・千葉（7月25～26日）、シンガポール（8月22日）で締めくくられる。

2025年、&TEAMは約16万人を動員した初のアジアツアーを終えた後、韓国1stミニアルバム『Back to Life』で活動を成功裏に展開した。

韓国公演は、仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催される。2025年6月のソウル・蚕室（チャムシル）室内体育館公演から約1年ぶりに、より大きな規模の会場でステージを披露し、韓国での熱い人気と影響力を再確認する見通しだ。

（写真＝YX LABELS）&TEAM

同アルバムはリリース初日のアルバムセールスが100万枚を超え、ミリオンセラーとなった。また、&TEAMは同アルバムで韓国のチャートはもちろん、アメリカ・ビルボードへの初チャートインや、日本の「オリコンランキング」1位など、各国の主要チャートで意味のある成果を収めた。

YXレーベルズは、「韓国デビューの成功に続き、2026年の新しいツアーでより多くのファンと会う&TEAMに期待してほしい」として、「メンバーたちは、一層伸びた実力をもとに、完全無欠なパフォーマンスを披露するため、万全の準備をしている」と伝えた。

（写真＝YX LABELS）

なお、&TEAMは4月21日、日本3rdミニアルバム『We on Fire』をリリース予定だ。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

■【写真】「ビジュ強すぎ」JO＆ニコラス、“モデル級スタイル”で視線独占

■【写真】「目の保養」ハルア、山田涼介&千葉雄大との2ショットに反響続々

■【写真】「脚の長さエグい」EJ（ウィジュ）、非現実的な“王子様ビジュアル”