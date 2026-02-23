さすが“財閥家のお嬢様”…米名門大に復学したK-POPアイドル、優雅な日常に反響「格が違う」 | RBB TODAY

K-POPグループALLDAY PROJECTのアニーが、アメリカの名門・コロンビア大学への復学を伝え、近況を公開した。

アニーは最近、自身のSNSを更新し写真を投稿した。

【写真】これが大学生…？アニー、ラグジュアリーな日常

ブラウントーンのレザージャケットにナチュラルなウェーブヘアを合わせ、シックな雰囲気を漂わせている。高級レストランとみられる空間で頬杖をつきカメラを見つめる姿や、自撮りでは片目をウインクしていたずらっぽい表情を見せ、注目を集めた。

アニーはALLDAY PROJECTのデビューおよび活動のため一時的に学業を中断していたが、この春コロンビア大学に復学し、最終学期を終える予定だと明らかにしている。学業と芸能活動を両立させる“エリートアイドル”としての歩みに関心が高まっている。

韓国の財閥「新世界グループ」チョン・ユギョン会長の長女という背景に加え、名門大学在学、さらにアイドル活動までこなす姿に、「ラグジュアリーライフの王道」といった声も上がっている。

（写真＝アニーInstagram）

ネット上では「ドラマの主人公みたい」「勉強も活動も両立していてすごい」「財閥家の娘の格が違う」などの反応が寄せられた。

なお、アニーは復学後もグループ活動を並行する予定だという。

アニーが所属するALLDAY PROJECTは、昨年12月に1st EP『ALLDAY PROJECT』をリリース。タイトル曲『ONE MORE TIME』『LOOK AT ME』などで活動し、グローバルファンの注目を集めた。アニーはグループ内で洗練されたビジュアルと安定したパフォーマンスを披露し、存在感を発揮している。

（記事提供＝OSEN）

