TOMORROW X TOGETHER、デビュー7周年記念イベント始動！多彩なコンテンツに期待高まる | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）がデビュー7周年を迎え、特別なイベントを開催する。

TOMORROW X TOGETHERは、2月20日午前0時に公式SNSを通じて「2026 DREAM WEEK」のスタートを告げるタイムテーブルを公開した。

「DREAM WEEK」は毎年、デビュー日（3月4日）を記念して世界中のファンと共に行ってきたイベントで、多彩なコンセプトと構成で好評を得ている。

今年の「DREAM WEEK」は、デビュー7周年を迎えたことを機に、従来の形式をさらに拡張。2019年のデビューから紡いできたグループの物語を総括し、これまでの歩みを振り返ると同時に、これから描かれる新たなストーリーも提示する。グローバルファンダムはもちろん、一般の人々も楽しめる親しみやすく興味深いコンテンツが多数用意されている。

公開されたタイムテーブルは、2019年から2025年までの年号が記されたダイアリーのようなデザインで制作され、視線を引きつける。手書き風の文字や愛らしいイラストが加わり、7年間の時間を記録した一冊の日記帳を思わせる仕上がりだ。スケジュールによると、「DREAMGRAPHY」「2026.TXT」「ASMR」「DAY & NIGHT Medley Live」「TXT Diary」「星の声」など、タイトルだけでも好奇心を刺激する写真や映像コンテンツが順次公開される。5人の多彩な魅力を詰め込んだ「DREAM WEEK」は、3月4日まで続く予定だ。

なお、TOMORROW X TOGETHERは2月27日から3月1日までの3日間、スペシャルコンサート「2026 TXT MOA CON」を開催する。バンドライブパフォーマンスをはじめ、楽しさと完成度の両方を満たすステージを披露する予定だ。同公演は全公演が完売を記録し、熱い期待を集めている。

（記事提供＝OSEN）

