IVE、6人6色のカリスマオーラ炸裂！新ALコンセプトフォトで“ブラックホール”級の魅力披露 | RBB TODAY

IVEが新アルバムのコンセプトフォトを公開し、グローバルファンの視線を集めた。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントは2月18日、IVEの公式SNSを通じて2ndフルアルバム『REVIVE+』の「BANGERS CONCEPT PHOTO」を公開した。

今回のコンテンツのキーワードである“Banger”は、中毒性とエネルギーの強い楽曲を意味する表現。IVEはこれをダイナミックなポーズとビジュアルで表現し、タイトル曲『BLACKHOLE』が持つエネルギーを直感的に描き出した。

IVEはそれぞれ異なるスタイリングと個性で“Banger”のイメージを体現し、卓越したコンセプト消化力を証明。ユジンはブルートーンのスパンコール衣装にファージャケットを合わせ、躍動感あふれるムードを演出した。ガウルはパープルのファーワンピースとシックな眼差しで、揺るぎないカリスマを放っている。

（写真提供＝STARSHIPエンターテインメント）左上から時計回りにユジン、ガウル、レイ、イソ、リズ、ウォニョン

レイはハイポニーテールとレオパード柄のスタイリングでエネルギーを極限まで高め、ウォニョンはレッドカラーのアイテムをポイントに堂々としたポーズで強烈なオーラを発散。リズはレオパードアイテムと抑制された表情演技で視線を引きつけ、イソはアンプや楽器のオブジェを活用し、感覚的な変身を見せた。

先行公開された映像では、都市の静寂を打ち破り自由なエネルギーを放っていたIVE。今回のフォトを通じて、そのムードをさらに鮮明に印象づけている。

2ndフルアルバム『REVIVE+』は、これまで“私”を中心に展開してきたIVEの物語を、“私たち”という視点へと拡張する作品だ。タイトル曲『BLACKHOLE』はそのストーリーの中心に位置する楽曲で、“私たち”という存在を新たに定義する。個々の自信を越え、ともに前進しようとする主体的な連帯のメッセージがどのように溶け込んでいるのか、期待が高まる。

なお、IVEの2ndフルアルバム『REVIVE+』およびタイトル曲『BLACKHOLE』は、2月23日18時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇IVE プロフィール

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。

