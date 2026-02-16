亡き父は元巨人投手…若くして両親を失った韓国インフルエンサー、11歳年上男性と結婚へ | RBB TODAY

読売ジャイアンツの投手だった故チョ・ソンミンさんと、国民的女優の故チェ・ジンシルさんを両親に持つインフルエンサー、チェ・ジュンヒが、新たな人生の一歩を踏み出す。

2月15日、韓国メディアの報道によると、チェ・ジュンヒは5月16日にソウル・江南（カンナム）のホテルで結婚式を挙げる予定だという。

相手は5年間交際を続けてきた11歳年上の会社員で、長い時間をかけて信頼と愛情を育んできた末に結婚を決意したとされる。今回の結婚は、兄のチェ・ファンヒの全面的な支援のもと準備が進められており、チェ・ファンヒも妹の門出を心から祝福していると伝えられている。

チェ・ジュンヒは周囲に「母がそばにいたら、この世の誰よりも幸せだったことだろう」と語り、「これからは自分の人生をよりしっかり築いていきたい」との思いを明かしたという。

チェ・ジュンヒは、国民的女優として活躍したチェ・ジンシルさんの娘で、父は読売ジャイアンツでもプレーした元プロ野球選手チョ・ソンミンさんである。2003年生まれで、自己免疫疾患である全身性エリテマトーデス（ループス病）を患い、闘病生活を送ってきたことでも知られている。ステロイドの副作用により体重が96キロまで増加し、顔のむくみなど外見の変化に苦しみ、大きな精神的負担を抱えた時期もあった。しかし、食事管理と運動を徹底した結果、現在は40キロ台までの減量に成功している。

彼女は2022年に所属事務所と契約し、女優デビューを目指したが実現には至らなかった。現在は、自身のスタイルやダイエット経験を生かし、インフルエンサーとして活動している。2024年にランウェイデビューを果たし、最近ではソウルファッションウィークのステージにも立つなど、モデルとしてのキャリアを着実に積み重ねている。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

