元アイドルと婚約中の韓国著名医の病院で患者死亡…過失致死の罪で拘束中だった担当医、4カ月で保釈 | RBB TODAY

精神科医ヤン・ジェウンが運営する病院で発生した患者死亡事件に関連し、業務上過失致死の罪で勾留起訴されていた担当主治医が保釈された。

2月15日、法曹界によると、業務上過失致死などの罪で勾留起訴された京畿道（キョンギド）富川（プチョン）にある同院の40代主治医A氏は、去る13日に裁判所の保釈許可決定により、拘束されていない状態で裁判を受けることになった。

2025年10月に拘束されてから約4カ月ぶりのことだ。

刑事訴訟法に基づき、裁判所は被告人の証拠隠滅や逃走の恐れが低いと判断した場合、保証金の納付などを条件に保釈を許可することができる。裁判所はA氏について、これらの要件を満たしていると判断したものと伝えられている。

2024年5月、A氏はダイエット薬中毒治療のために入院した30代の女性患者Bさんに対し、適切な医療措置を行わず、死亡させた罪で裁判にかけられた。

検察の公訴事実によると、Bさんは入院中に腹痛を訴えたが、医療スタッフはこれを便秘と判断して便秘薬を投与した。

その後も痛みが続いたにも関わらず、適切な処置は行われず、安静室への隔離および拘束が続いたことが調査で明らかになった。Bさんは入院17日目に急性偽性大腸閉塞で亡くなった。

この事件に関連して、看護師4人も同じ罪で在宅起訴され、裁判中だ。遺族側は、初公判で「単なる医療過誤ではなく、放置であり遺棄だ」と厳罰を求めた。

なお、今回の事件は病院の運営者ヤン・ジェウン氏にも致命的な影響を及ぼした。事件発生後、富川市から3カ月の業務停止処分を通知された病院は、現在廃業の手続きに入ったと伝えられた。

また、ガールズグループEXIDのメンバー、ハニとの結婚を控えていたヤン氏は、挙式を無期延期するなど、私生活においても余波を受けている。

