日本でも流行の予感？韓国発のドバイもちクッキー、開発者が「売上は1日約1400万円」と明かす | RBB TODAY

韓国のスイーツ市場を席巻している「ドゥチョンク（ドバイもちクッキー、ドバイチョコ餅）」の発明者が、1日最高1億3000万ウォン（約1400万円）の売上を公開し、注目を集めた。

2月15日、MBC『全知的おせっかい視点』の予告編には、「ドゥチョンク」を開発した1998年生まれのキム・ナリ製菓長が登場し、「ここは元祖ドゥチョンクが誕生した私のお店だ」と紹介した。

【写真】少女時代・ユナの「お手製ドゥチョンク」

キム・ナリ製菓長は、「円形の（「ドゥチョンク」を）最初に作ったのが、私だ」と説明した。

これについて、キム・ナリ製菓長が勤める会社の代表は、「最高売上は1日で1億3000万ウォンだ」として、「9坪の店舗1つから始まり、現在は10店舗以上に増えた」と伝えた。

（写真＝MBC）3枚目右：キム・ナリ

代表はキム・ナリ製菓長について、「物流、生産、製品の研究開発まで、あらゆる分野で休まず働いている」として、「1日平均約2～3000個売れていると思う」と驚異的な出荷量を明かした。

なお、『全知的おせっかい視点』は、毎週土曜日23時10分に韓国で放送中だ。

