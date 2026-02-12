RIIZE×MIYASHITA PARKスペシャルコラボ始動！日本SG『All of You』発売記念で多彩なプロモーション展開 | RBB TODAY

RIZEが、日本シングル『All of You』のリリースに合わせて多彩なプロモーションを展開している。

RIIZEのThe 2nd Japan Single 『All of You』の発売を記念し、東京・渋谷のMIYASHITA PARKとのスペシャルコラボレーションがスタートした。

2月10日～2月18日の期間中、MIYASHITA PARKの館内ではスペシャルBGMとして、RIIZEの過去楽曲をはじめ、最新シングル『All of You』や本コラボのために録り下ろされたスペシャルボイスメッセージが放送される。

（写真＝SMエンターテインメント）

さらに、遊歩道やエレベーターファサードを含む館内外全58面のデジタルサイネージでは、『All of You』のティザー映像や撮り下ろしコメント映像が放映され、施設全体がRIIZE一色に染まる。

（写真＝SMエンターテインメント）

コラボレーションに合わせて、2月18日から3月1日までの期間、原宿・竹下通りのUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUで「RIIZE POP-UP STORE "All of You"」も開催される。The 2nd Japan Single『All of You』のビジュアルカットやロゴデザインを使用したオリジナルグッズの販売に加え、MIYASHITA PARKとUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUでビジュアルが異なる限定グッズや購入者特典もラインナップされている。

（写真＝SMエンターテインメント）

また、2月21日～2月23日に開催される東京ドーム公演のグッズも一部販売予定。入場には一部予約枠が設けられており、詳細はオフィシャルホームページで確認できる。

ほかにも、RIIZE公式LINEアカウントでは「RIIZE DIGITAL STAMP RALLY」がスタート。本企画は、5つのCHALLENGEのうち3つをクリアすると達成となり、参加者全員に本キャンペーン限定のデジタルコンテンツがプレゼントされる。動画視聴やクイズ、チェックインなど多彩なコンテンツを通じて、RIIZEの活動をより楽しめる内容となっている。

なお、RIIZEの日本2ndシングル『All of You』は、2月18日に発売される。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。

