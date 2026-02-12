俳優SHIN WONHO、1st mini Album『ONE』日韓同時リリース決定！ジャケット＆コメント動画も公開 | RBB TODAY

芸能活動 15 周年を迎え、日本での記念 LIVE 公演を先日発表した韓国の歌手兼俳優のシン・ウォンホから、新たな朗報が届いた。

3月 4日（水）に韓国で自身初となる SHIN WONHO 1st mini Album 『ONE』（NEMO VER）の発売と配信がスタート。それに伴い、日本版スペシャルVerであるSHIN WONHO 1st mini Album『ONE』（Japan Special Edition）を同日発売することが決定した。

【注目】シン・ウォンホ出演のドラマも！日本で人気を呼んだ韓流ドラマ

日本版は韓国版と異なるジャケットデザインでLP版サイズのパッケージ。全6曲を収録したCD、日本語対訳、DVD（① JK＋Photobook 撮影 Behind ②Album Recording Behind ③Special Interview ④「warzone」MV Behind）、2026 年度カレンダー、写真集ブックレット、ステッカーやポストカードなどが封入された特別豪華版だ。

SHIN WONHO 1st mini Album「ONE」（NEMO VER）韓国版

シン・ウォンホは 2011年のCM を通じて、抜群のビジュアルで初めて世の中に姿を⾒せ、その後CROSS GENEでのグループ活動、ドラマ、ミュージカル、日本でのラジオ DJ、アーティストのソロ活動などを通じ、多様な魅⼒を披露しながら経験を積み重ねてきた。

今回発売する初のミニアルバム『ONE』は今まで”シン・ウォンホ”という名前で活動をしながら出会ってきたすべての経験と、その中で培った絆や縁、そして何よりも普遍的に応援してくれるファンの方々、そのすべてが本人を表す『ONE』だという深い意味が込められている。

今回のアルバムは、シン・ウォンホがアーティストとして次のステージに進みゆく最初のステップで、今までの曲とは異なり本人⾃らが曲の選定から録⾳までをセルフプロデュースして完成させた。今の考え方や価値観、そして苦悩を一つ一つのトラックに解き明かしながら、その物語をリスナーたちに伝える手紙のようなアルバムだ。

SHIN WONHO 1st mini Album 「ONE」（Japan Special Edition）

ミニアルバムのタイトル曲である『Warzone』を含め『Hug me』、『Placebo』、『Fill me』、そして『Warzone』、『Fill me』の Instrumental まで、計 6 つのトラックで満たされている。平和と愛、そして夢のすべてが一つになっていく過程を各トラックに盛り込み、その結果がこのアルバム全体を通じて表現されている。初のミニアルバム『ONE』に戻ってきたシン・ウォンホの⾳楽を通じて伝えるメッセージが多くの人に届いて欲しい。

そして、公開されたコメント動画でシン・ウォンホは、タイトル曲『Warzone』MVについて「世界の平和を望む気持ちもあって、そういうことが表現できたらいいなと思いました。曲の中では愛を語りますが、その中に込めているのは平和なので、ただありきたりのカップルの物語ではなくて、曲の中に込めたメッセージまでミュージックビデオに収めたかった」と真意を語っている。

今回のアルバムについて、「誰よりもファンの皆さんがたくさん聴いてくれると思いますが、この曲を通じて僕を初めて知る方にも伝えたいメッセージは、皆さんの夢を再び考えたり、皆さんの愛を確認する機会になればいいなと思います。皆さんの心の平和であれ、何であれもう1度考えるきっかけになればいいなと思っていたので、歌詞カードも忘れずに読んでいただきたいです」と彼の想いの深さに納得せざるを得ない。

さらに、「僕も⾟い時もあれば、嬉しい時もあり、いろんな感情が湧く度に、いつも皆さんがそばにいてくれたので、心の底から感謝の気持ちを感じています。そんな気持ちに応えられる⾳楽で寄り添いたかったです。15周年が30周年、そして50周年になり、より健康で、良い⾳楽で皆さんにお返しするので、この世のどこでも至る所で、皆さんの心の中には僕がいることを忘れないでください。愛しています。」とハートマークを添えて感謝を伝えた。

SHIN WONHO 1st mini Album『ONE』3月4日（水）韓国版（NEMO VER）発売・配信スタート＆Japan Special Edition発売

