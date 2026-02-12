&TEAM、3rd EP『We on Fire』4月21日リリース決定！約6カ月ぶりの新譜に高まる期待 | RBB TODAY

日本発のグローバルグループ&TEAMが、3rd EP『We on Fire』をリリースする。

&TEAMは 2月12日、公式SNSにて公開したLogo Motionによって、4月21日に&TEAM 3rd EP『We on Fire』をリリースすることを発表した。

昨年10月にリリースし、発売初日にミリオンを達成したことで話題を呼んだKR 1st Mini Album『Back to Life』以来約6カ月ぶりの新譜となる。なお、&TEAM 3rd EP『We on Fire』は2月12日18時より予約を開始する。

&TEAMは2025年、3rd SNGLE『Go in Blind（月狼）』で自身初のミリオンを達成し、10月にリリースしたKR 1st Mini Album『Back to Life』では発売初日にミリオンを達成したことで、日本と韓国の両方でミリオンを達成するという日本アーティスト史上初の快挙を成し遂げた。

また、初のアジアツアーは10都市で約16万人を動員し、成功裏に幕を閉じると、その勢いを加速して「第67回日本レコード大賞」特別国際音楽賞受賞、第76回NHK紅白歌合戦初出場を果たした。

アメリカ・ビルボードで初にして5つのチャートにランクインし、経済誌『Forbes』でも「今最も注目を集めるグループの一つ」と報じられると、ストリーミングサービスにおける全世界でのリスナー数が倍増。日本から世界へ着実に足跡を残している。

今回公開されたLogo Motionでは、暗闇の中から静かに燃え立ちながら『We on Fire』のロゴが浮かび上がり、&TEAMメンバーの声で決意を込めたように「We on Fire」とつぶやかれる。一体どのような作品になるのか期待が高まる仕上がりだ。

各商品の詳細は18時に公開される予約サイトからチェックして欲しい。

2025年の経験から成長を経た&TEAMは、この作品で再び挑戦に燃え上がる決意のHowlingを世界へ放ち、2026年もJapan to Globalに向けてエンジン全開で走り抜ける。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

