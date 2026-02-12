中村倫也とドラマ共演中のイ・イギョン、“女性問題の疑惑”を抱えたまま…ラジオ番組生出演に注目 | RBB TODAY

TBSの金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演中のイ・イギョンが、私生活をめぐる疑惑を抱えたまま、本格的な活動を開始する。

イ・イギョンは本日（12日）14時から韓国で生放送されるSBSパワーFMのラジオ番組『2時脱出カルトショー』（原題）のスペシャルDJとして出演し、芸人のキム・テギュンと息を合わせる予定だ。

この日の放送は、第1部「叫べ（ソリジルロ）」、第2部「わざわざそんなこと？（クジグジル）」、第3・4部「愛のカルトセンター」で構成される。イ・イギョンがスペシャルDJとして登場する中、スノーボーダーのキム・サンギョム選手、歌手キム・スチャン、俳優ナム・ボラが出演する予定だ。

イ・イギョンがスペシャルDJとしてリスナーと直接向き合うのは、私生活疑惑が浮上して以降初めてとなる。疑惑が浮上した後もSBS Plus『私はSOLO』、SBS Plus『ジジゴポックヌン旅行』（原題）、Eチャンネル『勇敢な刑事たち』などへの出演を続けてきたが、大衆と直接向き合う場に立つのは今回が初めてという点で、意味がある。

現在イ・イギョンは、自身をドイツ人女性だと名乗るA氏の暴露により私生活論争に巻き込まれている。

イ・イギョンと卑猥なやり取りをしたと主張するA氏は、最初の暴露文がAIによる捏造だったとして謝罪した後、再び立場を翻し無実を訴えるなど、投稿の削除と主張の翻意を繰り返してきた。

これに対しイ・イギョン側は「皆さんが気になっている結末は、令状が発付された後、間もなく容疑者が特定されるでしょう。ドイツにいるとしても、直接現地に赴き告訴状を提出します。悪質コメント投稿者にも決して善処はありません」と明らかにした。

その後A氏は追加暴露を通じて主張を続け、イ・イギョンとのDMを収めた映像を公開した。公開された内容によると、イ・イギョンはドイツ文化について話す中で「胸の話からここまで会話が広がるなんて不思議です」「胸は恥ずかしいですか」「サイズはいくつですか」などのメッセージを送ったとされ、波紋を広げた。

特にA氏は、イ・イギョンの復帰を控えた今月10日、「久しぶりにご挨拶します。これまで別途立場を明らかにしなかった理由は、韓国警察の捜査に協力していたためです」とし、「現在保有している関連証拠をすべて提出し、身分に関する資料も捜査機関に伝達しました」と投稿した。

さらに「韓国に直接訪問できない状況を考慮し、担当捜査官と非対面方式で協力を続けています。捜査は1カ月以上進行中で、相当な時間を要しています。時間がかかっても最後まで誠実に協力し、結果を待つ予定です。捜査が完了すれば、当該資料の当事者が誰なのかについても捜査機関を通じて明確に明らかになるでしょう」と伝えた。

イ・イギョンはA氏に対し、「皆さんが気になっている結末は、令状が発付された後、間もなく容疑者が特定されるでしょう。ドイツにいるとしても、直接現地に行き告訴状を提出します。悪質コメント投稿者にも決して善処はありません」「現在、容疑者が会社のメールに謝罪と善処を求める内容を送ってきています。必ず責任を問うつもりです」などと強く警告してきた。

授賞式などでも同様の立場を明らかにしてきたイ・イギョンが、生放送でどのような発言をするのかに注目が集まっている。

