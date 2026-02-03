焼肉ライク、9日と28日は黒毛和牛カルビが半額に！厳選部位の食べ比べメニューも提供 | RBB TODAY

焼肉ライクは2026年2月9日と28日の2日間限定で、黒毛和牛メニューが半額になる「肉の日」キャンペーンを実施する。

焼肉ライク“肉の日”企画

同キャンペーンは、「焼肉セット」または「肉単品」を注文した客を対象に、指定の黒毛和牛メニューを通常価格の半額で提供するもの。対象商品は、黒毛和牛カルビ（単品ハーフ／通常）に加え、和牛食べ比べカルビ（小皿盛り）も含まれる。

黒毛和牛カルビは、ハーフが370円（税込、通常740円）、レギュラーが740円（税込、通常1,480円）。黒毛和牛のバラ肉の中でもカルビに適した数種類の部位を厳選して使用し、塩・タレの味付けを選べる。和牛食べ比べカルビ（小皿盛り）は920円（税込、通常1,840円）で提供される。

黒毛和牛カルビ 単品 ハーフ/レギュラー

注文は1人につき1点限り。「焼肉セット」または「肉単品」を注文した客に限り利用でき、「ごはんセット」と「半額対象商品のみ」の注文は不可となる。ほかの割引・クーポン・サービスとの併用はできず、商品は売り切れ次第終了。また、店舗や実施状況により内容が変更となる場合がある。