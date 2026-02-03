NCT・ユウタ＆Snow Man・佐久間大介、トップアイドルの豪華2SHOTに反響続々「シズニ兼スノ担の私歓喜」【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループNCTのユウタ（中本悠太）が、Snow Manの佐久間大介との豪華なツーショットを公開した。

去る2月2日、ユウタは自身のインスタグラムを更新。

【写真】Snow Manメンバー、韓国に君臨

キャプションには、「本日遂に！遂に！映画『スペシャルズ』完成披露試写会が開催されました！！個性豊かな殺し屋5人が繰り広げる驚愕のダンスアクションエンターテインメント！！最高の映画になってるのでぜひたくさんのみんなに見て欲しいです」などの文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ユウタが出演した映画『スペシャルズ』の完成披露試写会に出席したときの裏側を捉えたものである。

（写真＝ユウタInstagram）1枚目：左からユウタ、佐久間大介

写真のなかのユウタは、ほかのキャストともに白色のスーツを合わせ、ポーズを取っている。なかでも、主演を務める佐久間大介との世界で活躍する日本人アイドル同士の写真は、貴重なものとなっている。

投稿を目にしたファンからは、「悠太くんとさっくん、2人ともかっこいい」「シズニ（NCTのファンネーム）でありスノオタの私歓喜」「めちゃくちゃ楽しみ」といった反応が寄せられていた。

なお、映画『スペシャルズ』は来る3月6日に公開予定だ。

◇ユウタ プロフィール

1995年10月26日生まれ。本名は中本悠太。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビューし、グループではサブボーカルとリードダンサーを務める。中学生のときに東方神起を見て、アイドルを志す。2012年、出身地の大阪で行われたSMグローバルオーディションに合格し、満16歳の時に渡韓。約4年間、練習生として過ごした。SMエンターテインメント所属のデビュー組では初めての日本人だ。2022年には映画『HiGH＆LOW THE WORST X』に出演し、日本で俳優デビューも果たした。

