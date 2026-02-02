韓国語が聞こえなくても、メンバーの大半が外国人でも…「K（Korea）」を外したK-POP、グラミー賞で示した変化 | RBB TODAY

その大半は外国人で、楽曲から韓国語はほとんど聞こえてこない。

それでもK-POPだ。「K」を外したK-POPが、いまアメリカの音楽市場の主流に食い込んでいる。

第68回グラミー賞が残した大きな示唆のひとつは、トロフィーの行方ではなく、「K-POPの位相」が変わった点にある。

新人賞候補に名を連ねたガールズグループKATSEYE（キャッツアイ）と、5部門にノミネートされ、結果として「Best Song Written for Visual Media（最優秀視覚メディア楽曲賞）」に選ばれた楽曲『Golden』は、K-POPが特定国家の音楽ジャンルを超え、ひとつの「グローバル標準の制作システム」へと進化したことを示す事例だ。

「K（Korea）」を外し、「システム」で勝負

今回のグラミー賞で注目を集めたKATSEYEと、Netflixアニメ映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』のOST『Golden』に共通するのは、従来のK-POPの文法に縛られていない点だ。

韓国最大の芸能事務所HYBEとゲフィン・レコードが共同で手がけたKATSEYEは、韓国人メンバーのユンチェを含む、多国籍メンバーで構成されたガールズグループだ。

『Golden』もまた、バーチャルガールズグループとアニメーションという形態のコンテンツであり、歌詞の大半は英語で歌われている。韓国語歌詞の比重はごくわずかにすぎない。

その代わりに据えられたのが、韓国芸能事務所特有の「育成システム」と「企画力」だ。練習生トレーニングからビジュアルディレクション、ファンダムプラットフォームの運営、ミュージックビデオ制作に至るまで、K-POP成功の仕組みを現地の人材とコンテンツに移植する戦略が、保守的とされるグラミーの舞台でも通用した形だ。

これまで欧米の音楽界は、K-POPを「韓国から来たボーイズグループ、あるいはガールズグループの音楽」という地域的な下位ジャンルとして扱ってきた。BTSが5度にわたってグラミー賞に挑戦しながらも受賞に至らなかったことが、その象徴的な例だ。

しかし、今回のグラミー賞の選択は異なっていた。

韓国人メンバーが1人のみのKATSEYEは、受賞には至らなかったものの、授賞式で披露したパフォーマンスが大きな話題を呼んだ。バーチャルグループの楽曲である『Golden』が高く評価された事実は、K-POPをもはや「地域音楽」としては見ないという意思表示だ。

HYBEのパン・シヒョク議長が数年前から強調してきた「K（Korea）を外してこそK-POPは生き残る」という拡張戦略の成果ともいえる。

ある音楽業界関係者は「KATSEYEと『Golden』がグラミー賞に進出したこと自体、K-POPのスペクトラムが広がった証左だ」と述べ、「今回のグラミー賞は、K-POPの高まった地位を確認する場だった」と語った。

