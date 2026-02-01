歌手シン・ヒョニ、54億ウォンの遠征ギャンブル疑惑を「私じゃない!!」完全否定 | RBB TODAY

歌手のシン・ヒョニが海外遠征賭博疑惑について自ら解明に乗り出した。

シン・ヒョニは1月31日、自身のインスタグラムを通じて「海外遠征賭博の疑惑を持たれている歌手は私ではありません。あまりにもDM（ダイレクトメッセージ）が届くので」という文章を投稿し、関連する噂を一蹴した。

彼女はボブヘアの女性のシルエットとともに、“アメリカ遠征賭博のために公演の前払金20億ウォンを横領”という文言が含まれた画像を共有し、自身が当該報道の当事者ではないことを明確にした。

これに先立ち、『TV朝鮮』は1月29日、歌手兼プロデューサーとして活動中の「シン氏」が、アメリカ・ラスベガスで数年間にわたり数十億ウォン規模の遠征賭博を行ったという疑惑を報じた。

(写真=シン・ヒョニInstagram)

報道によると、シン氏は2023年から2025年初めにかけて、カジノの信用貸付方式である通称「マーカー」を通じて巨額を使用した状況が記された資料が存在し、公演の前払金20億ウォンを賭博資金に流用したという主張も提起された。ただし、当該報道では実名が公開されなかったため、さまざまな推測が続いていた。

この過程で名前が挙がり誤解を受けたシン・ヒョニは、SNSを通じて即座に解明を行い、本人とは全く無関係な事案であることを強調した。彼女は噂による混乱に対し、「DMが届きすぎるため、直接明らかにする」と付け加えた。

シン・ヒョニは2012年に男女デュオ“シン・ヒョニとキム・ルート”としてデビューし、『Oppaya』で大きな人気を博した。チーム解散後はソロ歌手として活動しており、最近ではTV朝鮮のオーディション番組『ミストロット4』に挑戦し、新たな活動を展開している。

