「THE FIRST TAKE」出演で話題のNMIXX・ジウ＆ベイ、東京の街中に降臨！“密着SHOT”にキュン | RBB TODAY

NMIXXのジウとベイが、冬の東京を訪れた。

ジウとベイは最近、NMIXX公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ジウ＆ベイ、センスが光る空港ルック

公開された写真には、冬の東京を満喫する2人の姿が収められている。イルミネーションを背に自撮りをしたり、東京タワーをバックに寄り添いあったりなど、仲の良さがそのまま切り取られたようなショットがファンの心を掴んだ。

また、街中にある証明写真機で撮影した“密着ショット”も公開。狭いブースの中で身を寄せ合い、キュートな表情を浮かべる2人の姿は、まるでデートのワンシーンのような空気感が漂っている。

（写真＝NMIXX公式Instagram）ジウ、ベイ

投稿を見たファンからは「めっちゃ可愛い」「尊すぎる」「東京に来てくれてありがとう」「イルミネーションより輝いてる」などのコメントが寄せられている。

なお、2人が所属するNMIXXは、1月29日に公開されたYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に出演。1stフルアルバム『Blue Valentine』の先行配信曲『SPINNIN' ON IT』の一発撮りライブを披露し、話題を集めた。

■【写真】「日本ファンはATMなのか」NMIXXが日本で大炎上

■【写真】K-POP界を揺るがした！NMIXXメンバーの“驚愕の美貌”

■【写真】NMIXXメンバー、TWICE・サナと“最強2SHOT”