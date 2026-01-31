元恋人だった女優と20年ぶりに再会し結婚するも、日本で急死 韓国歌手に番組密着も「全質問に涙」 | RBB TODAY

台湾の女優バービィー・ス―（徐熙媛）さんの1周忌が近づくなか、韓国歌手で夫のク・ジュンヨプの近況が伝えられる。

映画のようなラブストーリーで人々に応援されたク・ジュンヨプが、妻バービィー・ス―さんを見送って1年になる今も深い悲嘆に暮れていると伝えられ、周りを悲しませている。

【写真】妻が日本で急死…ク・ジュンヨプ、激やせ

妻を喪った悲しみに食べるのをやめたかのような彼の姿にファンはもちろん、彼の話を伝えた番組の収録スタジオまで涙で溢れ、撮影が一時中断される事態に至った。

来る2月3日、韓国で放送予定のバラエティ番組のKBS2『セレブ病死の秘密』（原題）側は、バービィー・ス―さんの1周忌を迎え、台湾でク・ジュンヨプに会った予告を公開した。

公開された内容によると、ク・ジュンヨプは、妻が埋葬された台湾の金宝山墓園を1日も欠かさず訪れていた。

（写真＝KBS2）上段左：チャン・ドヨン

ク・ジュンヨプは、大雨や猛暑の日も欠かさず墓を訪ね、ホコリを拭き取り、生前妻が好きだったコーヒーとパン、自分で作った麺などを供えて、そばを守った。

番組スタッフが雨を心配すると、彼は「来ないと。妻は自分よりずっと大変な状態で眠っているのに」と伝え、人々を胸が張り裂ける思いにさせた。

特に、同日の収録でMCのチャン・ドヨンは、ク・ジュンヨプと番組スタッフの会話を伝えていたところ、言葉を詰まらせ、嗚咽した。

彼女は、「ク・ジュンヨプさんはしばらく言葉を詰まらせ、すべての質問に涙だけで答えたという」として、「壊れた姿を人々に見せたくなかったという」と伝えた。

（写真＝ク・ジュンヨプSNS）

左からバービィー・ス―さん、ク・ジュンヨプ

ク・ジュンヨプの健康状態も深刻であることが判明した。義妹と甥によると、彼は妻が亡くなった後、食事をしなくなり、体重が10kg以上減った。

現地の住民もやはり、「初めて見たときとは違って、とても痩せていた」「毎日墓地で妻の動画を見ながら泣いていて、本当に一途な人のようだ」と悲しみを禁じえなかった。

（写真＝KBS2）

ク・ジュンヨプとバービィー・ス―さんは、20年前に別れた恋人から、2022年に劇的に再会して夫婦となり、韓国と台湾両国で話題のカップルとして愛された。

しかし、2025年2月の家族旅行中にバービィー・ス―さんが、インフルエンザによる急性肺炎で突然この世を去り、結婚から1年も経たないうちに死別の痛みを経験することになった。

なお、ク・ジュンヨプの話は、2月3日にKBS2『セレブ病死の秘密』を通じて、公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■日本で急死…台湾版『花より男子』主演バービィー・スーさん、韓国人夫との最後の幸せな姿が話題に

■幸せな日々が一転…日本で女優妻が突然亡くなったク・ジュンヨプ、げっそりと痩せた姿に心配の声「今も毎日墓所に」

■元恋人だった女優と20年ぶりに再会し結婚するも、日本で急死 妻を失った韓国歌手の痛ましい近況