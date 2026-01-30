ILLITにはなれなかったが　『R U Next?』×『HIP POP Princess』出身の2人がガールズグループデビュー決定 | RBB TODAY

オーディション番組を経て注目を集めた2人の練習生が、ガールズグループとしてデビューすることになった。

ILLIT（アイリット）が誕生した『R U Next?』出身のチェ・ジヒョンと、H//PE Princess（ハイププリンセス）を生んだ『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』出身のユン・スインが、芸能事務所BLUE BROWNレコードが送り出す初のガールズグループのメンバーとなる。

【写真】ILLIT、デビュー直前にメンバーが脱退…一体なぜ？

BLUE BROWNレコードは、ATEEZ、ENHYPEN、ILLITなど多数のアーティストのブランディングや成長ストーリーを手がけてきた総合クリエイティブディレクターのミョン・サンウと、歌手の故フィソンさんが共同設立した新鋭芸能事務所だ。

チェ・ジヒョンは『R U Next?』で、愛らしいビジュアルとは対照的なパワフルなパフォーマンスで注目を集めた。ファイナル進出ラウンドで惜しくも脱落したものの、ダンスとステージでの表現力が評価され、グローバルファンに印象を残した。

その後、『R U Next?』を通じて縁を結んだミョン・サンウ代表が設立したBLUE BROWNレコードに合流し、新たなスタートを切った。

（画像＝JTBC）チェ・ジヒョン

ユン・スインもまた、『UNIVERSE TICKET』や『HIP POP Princess』で、生まれ持った音色と安定したラップの実力を発揮し、注目を浴びた参加者だ。強烈なステージと相反する魅力を持つビジュアルで存在感を刻みつけた。

（写真＝Mnet）ユン・スイン

特に、パフォーマンスを軸とするチェ・ジヒョンと、ラップとボーカルの両面を兼ね備えたユン・スインが同じチームとして息を合わせることで、BLUE BROWNレコードが披露する初のガールズグループのパフォーマンスや音楽的カラーに関心が集まっている。

現在、グループ名や具体的なデビュー日程は公開されていない。ただ、最近ユン・スインが個人のインスタグラムアカウントを整理し、チェ・ジヒョンがSNSを通じてデビューメンバーとみられる人物らと共に写った姿が捉えられたことで、グローバルファンの期待感は高まっている。

（写真＝BLUE BROWNレコード）チェ・ジヒョン（左）とユン・スイン

BLUE BROWNレコードは「チェ・ジヒョンとユン・スインは、音楽とパフォーマンスの両面で成長の可能性が大きいアーティストだ」とし、「2人の魅力を最大限に生かせる新しいコンセプトのガールズグループを準備しているので、多くの関心を寄せてほしい」とコメントした。

■【写真】限界ギリギリ？脇腹丸見えドレス姿のi-dle・ソヨン、危険な魅力に視線クギ付け「やばいです」

■【画像】“お嬢様アイドル”はもう一人いた!? ILLITをデビュー直前に脱退したヨンソ、通っていた学校がスゴい

■【写真】ソウルに降臨した岩田剛典、さわやかな笑顔 日韓合同オーディション番組の制作発表会に登場