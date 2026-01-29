俳優パク・ボゴム、理容師に転身!?バラエティ番組で親友俳優と理髪店オープンへ　温かな雰囲気に注目 | RBB TODAY

俳優パク・ボゴムが、笑いとぬくもりに満ちた物語で視聴者のもとへ戻ってくる。

1月30日20時40分に韓国で初放送されるtvN『ボゴムマジカル』（原題）は、理容師の国家資格を持つパク・ボゴムと、親友である俳優イ・サンイ、クァク・ドンヨンが、人里離れた田舎の村で特別な理髪店を営む様子を描いたバラエティ番組だ。

【写真】パク・ボゴム、日本俳優と豪華2SHOT

髪を整えるだけでなく、訪れる人々の心にも寄り添う“温もりのある空間”が舞台となる。

理容師としてのパク・ボゴムの新たな一面が注目を集め、番組始動の知らせが伝えられた当初から大きな話題を集めてきた。そんな『ボゴムマジカル』が放送を前に、より楽しむための見どころを公開し、期待感が一層高まっている。

1年間準備してきたパク・ボゴムの“マジカル”なバラエティ

本作の大きな見どころのひとつが、ヘア担当のパク・ボゴム、接客とネイルを担当するイ・サンイ、料理を担当するクァク・ドンヨンという“役割分担”から生まれる三人のシナジーだ。

パク・ボゴムは兵役中に理容師の国家資格を取得し、実際に短髪の兵士たちのヘアスタイリングを担当してきた経験を持つ。ネイル担当のイ・サンイは、繊細な手つきで来店客の手元を丁寧に整え、理髪店にささやかな楽しさを添える存在。クァク・ドンヨンは、季節に合った冬のおやつをはじめ、“三兄弟”の食事まで引き受け、空間全体を支える。

さらに、パク・ボゴムとイ・サンイは『ボゴムマジカル』のため、それぞれ理容師（一般）国家資格、ネイリスト国家資格の試験に挑戦。クァク・ドンヨンも有名シェフから直接料理を学ぶなど、番組にかける並々ならぬ思いがうかがえる。真心で結ばれた3人が作り上げる理髪店の風景に、期待が高まる。

（画像＝tvN）『ボゴムマジカル』ポスター

理髪店“三兄弟”と田舎町の人々が生む、温かなケミストリー

田舎の村で理髪店を共に営むことになったパク・ボゴム、イ・サンイ、クァク・ドンヨン。互いに支え合いながら、日々起こる予測不能な出来事に向き合っていく中で、三人の関係性は次第に深まっていく。その変化が、自然な笑いや心和む瞬間となって画面に映し出され、視聴者の楽しさを膨らませる。

村の人々との交流も、本作の大きな魅力だ。理髪店を訪れる客一人ひとりに親しみをもって接し、村に陽だまりのような温もりを届ける三兄弟。時には頼もしい息子のように、時には愛らしい甥のように住民と溶け込み、あたたかなケミストリーを生み出していく。

特別な人物が来店？サプライズゲストにも注目

『ボゴムマジカル』には、サプライズゲストの登場も予告されている。

予告なしに訪れたゲストたちは、パク・ボゴム、イ・サンイ、クァク・ドンヨンの仕事を手伝いながら、来店客と自然に会話を交わし、理髪店の雰囲気をより一層温かなものにしていくという。

田舎町の情緒あふれる空間で、“三兄弟”を支える特別な来客は誰なのか。その正体にも関心が集まっている。

情に厚い“三兄弟”パク・ボゴム、イ・サンイ、クァク・ドンヨンが紡ぐ、童話のような時間が描かれるtvN『ボゴムマジカル』は、1月30日20時40分より韓国で初放送予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。

■【写真】俳優パク・ボゴム、役作りの賜物！アスリートも驚く筋骨隆々の身体つき「間違いなくキング」

■【写真】「王子様」オーラ全開…パク・ボゴム、洗練されたビジュアルでファン魅了！

■【写真】「彫刻かと思った…」俳優パク・ボゴム、美しすぎる“横顔ライン”に思わず感嘆