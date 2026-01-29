共演“なし”から恋人へ、同い年の若手俳優カップルが誕生　ユ・ソンホ＆シン・ウンスが交際認める | RBB TODAY

俳優ユ・ソンホ（24）と女優シン・ウンス（23）が熱愛を認めた。

1月29日、ユ・ソンホの所属事務所Hiinエンターテインメント側は、複数の韓国メディアに「ユ・ソンホとシン・ウンスが交際中であることは事実」と立場を伝えた。

2人は交際を開始してから3カ月ほどで、親しい知人同士の集まりで出会い、恋人関係へと発展したという。

2002年生まれの同い年で、今年の干支である馬年の年男・年女にあたる。

ユ・ソンホは、2017年のオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2の練習生として顔を知られるようになった。その後、ドラマ『悪童探偵s』『少女の世界2』『シュルプ』『烈女パク氏契約結婚伝』などに出演し、俳優として活躍している。

（写真提供＝OSEN）ユ・ソンホ

一方のシン・ウンスは、2016年に300対1の競争率を突破し、映画『隠された時間』の主演として華々しくデビューした。以降、ドラマ『バッドパパ』『なにもしたくない～立ち止まって、恋をして～』『輝くウォーターメロン～僕らをつなぐ恋うた～』『照明店の客人たち』、映画『怪談晩餐』『告白ヒストリー』などに出演した。

（写真提供＝OSEN）シン・ウンス

初々しい交際が伝えられた2人に対し、祝福と応援の声が広がっている。

◇ユ・ソンホ プロフィール

2002年1月28日生まれ。2017年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演し、練習期間が短い“ひよこ練習生”として親しまれた。端正な顔立ちと愛嬌、そして高身長というビジュアルで人気を集めるが、最終順位17位という結果で惜しくもデビューを逃した。2017年からウェブドラマに出演。2018年にドラマ『ボクスが帰ってきた』で地上波デビューを果たし、俳優としての経験を積んでいる。

