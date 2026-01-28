マ・ドンソクが剛腕刑事演じる『犯罪都市』が日本でユニバース化！舞台は“新宿・歌舞伎町” | RBB TODAY

ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万⼈を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』が⽇本オリジナルストーリーでついにユニバース化されることが決定した。

アジアを代表するようなこの⽇韓ビッグプロジェクトの監督を務めるのは、『ナイトフラワー』『マッチング』「全裸監督」の内⽥英治監督。

【写真】『犯罪都市』マ・ドンソク、ピンク一色のお姫様に！

本作の舞台は新宿・歌舞伎町。『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、⽇本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超⼤作。タイトルが『TOKYO BURST-犯罪都市-』に決定し、2026年初夏に劇場公開となる。

『犯罪都市』シリーズは、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務め、原案や企画製作も⼿がける韓国で最も⼈気のある映画シリーズ。これまでに４作品が公開されており、韓国での累計動員は驚異の4000万⼈を突破している。『TOKYO BURST-犯罪都市-』は、⽇本オリジナルストーリーのユニバース作品として制作。『犯罪都市』シリーズの世界線と繋がる本作の舞台となるのは、様々な野望と欲望が渦巻く、＜東アジアの魔都・歌舞伎町＞。新宿中央署に所属する新⼈刑事を主⼈公に、国際犯罪者やヤクザ、ホストなどの組織をも巻き込んだ命がけの闘いが描かれる。

マ・ドンソクは、本作のアソシエイトプロデューサーの⼀⼈として名を連ねる。⾃⾝を象徴するシリーズが、⽇本の作品として制作されることについてマ・ドンソクは、「内⽥英治監督をはじめ、スタッフ、そして俳優の皆さんが熱量をもって本作に向き合ってくれました。その努⼒が結実し、この映画は必ず上⼿くいくと信じています。ファイティーン！」と、スタッフ・キャストと本プロジェクトへの期待を語る。

アジアを象徴するようなこの⽇韓ビッグプロジェクトの監督を務めるのが、『ミッドナイトスワン』『ナイトフラワー』など、社会の⽚隅で⽣きるアウトサイダーやマイノリティに焦点を当て、⼈間の業や哀しみを独⾃の視点とユーモアを交えて描き、国内外から⾼い評価を受けている内⽥英治監督。本作について、監督は、「韓国を代表するアクション作品の話をいただけて、映画⼈として⼤変光栄に思っています」と、シリーズへの想いを語り、「新宿警察VS悪⼈たちの戦いで東京が戦場と化します。壮⼤なスケールで撮影することが出来て、今までにない作品が完成しました」と、本作への⾃信をにじませる。

また、脚本は、Netflixの⼤型実写化プロジェクト「幽☆遊☆⽩書」（23）「シティハンター」（24）などを担当した三嶋⿓朗が監督と共に務める。本作のエグゼクティブプロデューサーであるDaisuke“DAIS”Miyachiは、「今までにない⽇韓合作になるのではないかと期待と魅⼒を感じました」と、本プロジェクトへの意気込みを明かし、プロデューサーの菅⾕は、「パッションとユーモアとバイオレンスとエネルギーに満ち溢れた、極上アクションエンタメ作品が誕⽣しました」と本プロジェクトへの⾃信を語る。

公開情報とあわせて本作の世界観の⼀端が垣間⾒える超特報映像＆超ティザービジュアルもあわせて解禁。

解禁された映像の中には、物語の舞台となる新宿・歌舞伎町が映し出されている。混沌とした街並みと⼈々の狂気が交錯するその様⼦は、短い映像ながら、リアルかつスリリングな本作の世界観が感じられる。映像の最後に映りこむ、アフロヘアでスカジャンを着た⼀⼈の男。この男の正体は⼀体。

そして、ビジュアルには、新宿の街を背景に「新宿が戦場になる――」というコピーが置かれ、壮⼤なスケール感の物語とアクションに期待が⾼まる。『犯罪都市』シリーズでは現代社会の閉塞感を打ち破るような理屈を超えた圧倒的な⼒による“正義”が描かれてきたが、本作では⼀体、どんな“正義”が描かれるのか̶̶。今後の情報にぜひ注⽬してほしい。

脚本：三嶋⿓朗、内⽥英治

アソシエイトプロデューサー：マ・ドンソク

製作：「TOKYO BURST」フィルムパートナーズ

製作幹事：HIAN

配給：KADOKAWA/BY4M STUDIO

配給協⼒：MAJOR９

©2026「TOKYO BURST」フィルムパートナーズ

■【写真】流出!?マ・ドンソク、結婚式の参列者が「豪華すぎる」と話題

■【写真】マ・ドンソク、5歳→17歳→29歳→39歳の変化に騒然…

■【写真】國村隼も！マ・ドンソクの人脈が半端じゃない