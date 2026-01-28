ドロドロの“集団いじめ騒動”で空中分解したK-POPガールズグループ出身…イ・ジンソルが新事務所と契約 | RBB TODAY

グループ内のいじめ疑惑をきっかけに解散したガールズグループAPRIL（エイプリル）出身の歌手イ・ジンソルが、新たな所属事務所と契約した。

芸能事務所MODEN BERRY KOREAは1月27日、「APRIL出身のイ・ジンソルと専属契約を締結した」と明らかにし、「多様な活動を展開できるよう、全面的な支援を惜しまない予定だ」とコメントした。

2001年12月4日生まれのイ・ジンソルは、2015年にDSPメディア所属のガールズグループAPRILとしてデビューし、明るく健康的なイメージと安定したステージマナーで支持を集めてきた。

しかしAPRILは、デビュー1年で脱退したイ・ヒョンジュが2021年2月に「グループ内でいじめがあった」と暴露し、事実上の活動中断に追い込まれ、2022年1月に解散した。

グループ解散後、イ・ジンソルは芸能事務所ストーリーアンドプラスと契約し、ソロ歌手として活動してきた。

新しい所属事務所と契約し、新たなスタートを切ることとなったイ・ジンソルが、今後どのような活動を展開していくのか注目される。

