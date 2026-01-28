TWS、日本デビュー曲『はじめまして』韓国語バージョンリリース決定！2月9日配信スタート | RBB TODAY

TWSが、大ヒットを記録した日本デビュー曲の韓国語バージョンをリリースする。

1月28日、所属事務所PLEDISエンターテインメントは、TWSが2月9日にデジタルシングル『Nice to see you again』をリリースすると発表した。

本作は、昨年夏に大きな人気を集めた日本デビューシングルのタイトル曲『はじめまして』を韓国語バージョンとして新たに再構築した楽曲で、偶然の再会をきっかけに「僕たち」になっていく奇跡のような過程を、冬の終わりに似合う澄んだ感性で描いた楽曲だと説明している。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

原曲『はじめまして』は、Billboard JAPANの総合ソングチャート「Hot 100」で1位を獲得。同曲を収録したアルバムはオリコン週間ランキングで2冠を達成し、日本レコード協会のゴールドディスク「プラチナ」認定を受けた。TWSは同曲を通じて日本の音楽市場で確かな存在感を示し、「オリコン年間ランキング2025」の「新人ランキング」で2位に輝いた。

こうした人気に後押しされ、韓国語バージョンの制作が実現した。TWSは、韓国の年末特別番組や大型フェスティバル、グローバル音楽授賞式など多彩なステージで同曲のパフォーマンスを披露し、熱い反響を得てきた。

なお、TWSは4thミニアルバム『play hard』でロングヒットを継続中。タイトル曲『OVERDRIVE』は、サビに合わせて肩を揺らす「アンタルチャレンジ」が話題を呼び、各種音源チャートの上位をキープしている。既存アルバムの勢いに新曲リリースが加わり、TWSのさらなる飛躍に注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

