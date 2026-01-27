高橋尚子、ミラノ・コルティナ五輪スペシャルキャスターに就任！安住紳一郎アナと4度目のタッグ | RBB TODAY

TBS系で中継するミラノ・コルティナ2026オリンピックのスペシャルキャスターに高橋尚子、総合司会に安住紳一郎TBSアナウンサーが就任した。高橋は9大会連続、安住は4大会連続での起用となる。放送テーマは「4年の軌跡、この一瞬に。」に決定した。

安住紳一郎©TBS

同番組では2月10日深夜2時8分からスキージャンプ混合団体決勝、2月14日よる6時からフリースタイルスキー女子デュアルモーグル決勝前半戦ハイライトなどを放送予定だ。

高橋は「私にとって五輪は人生を変えるような特別な舞台でした。国籍も人種も年齢も異なる選手たちが一堂に会し、それぞれの思いや研ぎ澄まされた力をぶつけ合う場所。その瞬間を現地の皆さん始めテレビを通じて全世界の方々が笑い、泣き、感情を共有できる。まさに世界中を繋ぐ"スポーツの力"があります。そして選手たちがこの一瞬のために積み重ねてきた4年間の喜びや苦悩。画面には映らない部分も知ると、自分も頑張ろうと、勇気をもらいます」と話した。

さらに「私は高梨沙羅選手に注目しています。彼女が14歳の頃から取材を続けているのですが、前回のスーツ規定違反という悔しい経験を経て、この大舞台にどのような姿で戻ってくるのか。苦難を乗り越えた彼女のジャンプに注目しています。そして髙木美帆選手率いる女子団体パシュートの"一糸乱れぬチームワーク"も楽しみです。互いの呼吸を合わせたスケーティングは美しく、見ていて共感を呼びます。ハラハラドキドキのスリリングな展開もこの種目の魅力です。選手たちがたった一瞬の勝負のために費やしてきた4年間の険しい道のり。そこには喜びだけでなく、想像を絶する苦しみや悩み、乗り越えてきた壁があります。競技者としてだけでなく、一人の人間としての"ストーリー(軌跡)"を立体的に伝え、大会後もずっと応援したくなるような、皆様の明日への活力となるような熱い中継をお届けできるように頑張ります」と語った。

安住も「東京、北京、パリに続き4大会目の担当となりました。今回はミラノをはじめ複数の場所で競技が行われます。それぞれの場所で行われる競技の特徴・魅力を存分に感じながらそれを皆様に楽しんでいただけるようにお届けしたいと思います」と意気込みを語った。

さらに「やはり注目は女子フィギュアスケートですね。坂本花織さんは今回の五輪で引退を表明されています。トップの実力を持っている中で、第一線を退かれるのは非常に寂しいですが、最後の大舞台で素晴らしい演技をしてくれると思います」とコメントした。

アスリートゲストとして葛西紀明、久保英恵、樋口新葉、原大智、吉岡大輔が出演し、現地リポートは日比麻音子TBSアナウンサー、御手洗菜々TBSアナウンサーが担当する。