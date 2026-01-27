美ワキ丸出しのぴっちりニットで視線を独占…20歳韓国チアガール、“大人の色気”あふれる妖艶姿 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、イ・ソミンの最新投稿に注目だ。

イ・ソミンは1月24日にインスタグラムを更新。鏡越しの自撮りを投稿している。

【写真】イ・ソミンの胸部強調ぴたぴたTシャツ

写真の彼女は白のノースリーブニットにデニムを合わせたシンプルなコーディネートで、引き締まったスタイルを披露。すっきりとしたシルエットのトップスからは、自然と視線を引き寄せるウエストラインが際立ち、無理のないポージングながらも大人の女性らしい色気が漂う。

片手でスマートフォンを持ち、もう一方の腕を軽く上げたポーズでは、健康的でしなやかなボディラインがより強調され、思わず目を奪われる一枚に仕上がっている。過度な演出はないが、自然体の中にある魅力が見る者の想像力を刺激する。

今回の投稿には、「もっと見せて」「とてもかわいいですね」「風邪ひかないようにね」などのコメントが寄せられていた。見る者の視線を自然と引き寄せる一枚として、多くのファンの心を掴んでいる。

（写真＝イ・ソミンInstagram）

イ・ソミンは2005年11月11日生まれの20歳で、2024年10月より韓国でチアガールとしての活動を開始。現在はプロ野球KBOリーグのKIAタイガース、男子プロバスケKBLの正官庄レッドブースターズ、女子プロバスケWKBLの富川ハナ銀行、プロバレーVリーグ男子部の水原KEPCOビクストーム、Vリーグ女子部の現代建設ヒルステートなどでチアを務めている。

