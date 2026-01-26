“顔天才”チャウヌ、行政が調査に着手…20億円超脱税の“拠点”と疑われるうなぎ屋が対象 | RBB TODAY

江華（カンファ）郡庁が、200億台ウォン（約21億円）の脱税疑惑に包まれたボーイズグループASTROのメンバー兼俳優チャウヌが、社内理事として在職中の家族法人を調査する。

1月26日、仁川（インチョン）広域市江華郡庁は、チャウヌが役員であり、母親が代表取締役である有限責任会社A法人に関する苦情を受理し、調査に着手した。

【写真】脱税の拠点は実家？チャウヌの疑惑

江華郡は、苦情の内容をもとにA法人の住所を訪問し、建築物の運営の現況などを確認する方針だ。

この苦情は、国民申聞鼓（政府や行政への意見・苦情申し立て窓口）を通じて、受理された。苦情の内容には、A法人の大衆文化芸術企画業の登録可否および法人住所地変更未履行の可能性などが含まれた。

請願人は、A法人の所得の帰属や取引の構造が問題になりうる方法で、設計・運営されたかに対する確認が必要だと要請した。

チャウヌ

これに先立って、チャウヌが国税庁から200億ウォンを超える所得税の追徴の通知を受けたという報道が出た。

チャウヌが、母親が設立した法人と業務委託契約を結び、所得税率より低い法人税率を適用されたということだ。

これに対して、チャウヌの所属事務所ファンタジオは、1月22日に「法解釈および適用に関する争点に対して、適法な手続きにより積極的に疎明する予定」として、「今回の事案はチャウヌの母親が設立した法人が、実質課税の対象に該当するかが、主要な争点である。現在、最終的に確定および告知された事案ではない」と釈明した。

それとともに、「チャウヌは、今後も国民の1人として税務の申告および法的義務を誠実に履行することを約束する」と付け加えた。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。本名はイ・ドンミン。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューした。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビュー。「顔天才」と呼ばれ、人気を博す。俳優としてドラマ『私のIDはカンナム美人』『新米史官ク・ヘリョン』『女神降臨』『ワンダフルワールド』などに出演している。

