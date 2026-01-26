IVE、2月23日にカムバック確定！2ndフルAL『REVIVE+』リリースへ　スポイラー解禁で期待爆発 | RBB TODAY

IVEが、2月23日にカムバックする。

IVEは1月25日、公式SNSを通じて、2ndフルアルバム『REVIVE+』の「SPOILERS ALERT」イメージを公開した。

公開された写真の中でIVEは、撮影現場の活気が感じられるスタジオを背景に、それぞれ異なる魅力を放っている。メンバーたちは現場に散りばめられた多彩なオブジェを自在に活用し、IVEならではの独自の感性を演出。完成度の高いビジュアルをあらためて証明した。

まずウォニョンは、「THE SPOILERS」と書かれたブーツ用の袋を手にカメラを見つめ、シックなムードで圧倒的な存在感を見せた。ガウルはブルーのファージャケットにブラックのロングブーツを合わせ、幻想的な雰囲気を演出。リズはホワイトのベレー帽とレイヤードスタイルを完璧に着こなし、明るい照明を背にプロフェッショナルなムードを完成させた。

続いて金髪ヘアに変身したレイは、たくさんの子犬の写真が掲載されたポスターを手に、ヒップでユニークな魅力を発揮。イソはドット柄が目を引くワンピースを着用し、モデルのようなオーラで視線を集めた。最後にユジンは、多彩なピンバッジが飾られたグレーのワンピースをまとい、「BANG BANG」という文字が掛かった衣装ハンガーの横でフォトジェニックなポーズを披露。6人6色のスポイラーフォトを華やかに締めくくった。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）

さらにIVEは、自分たちの顔が表紙になった雑誌を手にさまざまなポーズを見せ、感覚的なムードを完成させたほか、控室の鏡を背景に自由に撮影準備をしているような姿も披露し、新たなコンセプトへの好奇心を高めた。

同時に公開された画像の各所にちりばめられた“スポイラー要素”も、ファンの楽しみを倍増させている。さまざまな小道具やテキストが貼られたムードボード、パズルを完成させることで浮かび上がる団体写真など、細かな仕掛けが新作への好奇心を刺激した。特に、メンバーの腕や手首に見える「26.02.23」という数字を通じてリリース日が明かされ、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。

IVEは今回のスポイラーフォトを通じて、2月23日に2ndフルアルバム『REVIVE+』をリリースすることを正式に発表した。

（画像＝（画像＝STARSHIPエンターテインメント）

先に公開された「Coming Soon」フィルムではシネマティックなシリーズを披露し、新作への期待感を高めたIVE。デビュー以来、独自のコンセプトと「自己肯定感」というチームカラーを軸に、“共感”と“連帯”のメッセージを込めた音楽でトレンドを牽引してきただけに、今回の新作でどんな新たな変身を見せるのか注目が集まっている。

なお、IVEの2ndフルアルバム先行公開曲は、2月9日18時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる予定だ。

◇IVE プロフィール

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。

