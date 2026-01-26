小栗旬とラブコメで共演のハン・ヒョジュ（38）、13年前の姿を突如公開「ヒョンビンが送ってくれた」 | RBB TODAY

女優のハン・ヒョジュが、13年前の姿を公開して視線を集めている。

ハン・ヒョジュは1月26日、自身のインスタグラムを更新した。

「ヒョンビンが送ってくれた2013年の私。今の瞬間もたくさん残しておこう。今、ここ、今日、この瞬間。Carpe Diem」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。

公開された写真は、2013年当時のハン・ヒョジュの日常を収めたものだ。特に、後輩女優のシン・ヒョンビンが自ら撮影して送ってくれた写真である点が注目を集め、2人の長年にわたる友情を感じさせる。写真のハン・ヒョジュは、いわゆる“すっぴん”の状態で、ほとんど化粧気がないにもかかわらず、透明感あふれる肌と清純な美しさを誇っている。

写真の背景はカフェや展示場のような場所で、ハン・ヒョジュはショートカット姿のまま、スマートフォンを見つめたり、鏡を見ながらリップを塗ったりと、飾らない自然体の魅力を見せている。13年という歳月が流れても衰えを感じさせない美貌と、変わらぬ落ち着いた雰囲気が強い印象を残す。

（写真＝ハン・ヒョジュInstagram）

（写真提供＝OSEN）現在のハン・ヒョジュ。2025年11月撮影

ハン・ヒョジュは現在38歳。今回公開された13年前の姿は、25歳前後の頃とみられる。現在と見比べても大きな違いはなく、むしろ今もなお若々しさと可愛らしさを保っており、当時の姿と並べても遜色ない。

ハン・ヒョジュはこの投稿を通じて過去を懐かしみつつ、「今、ここ、今日、この瞬間」という言葉に込めたように、現在という時間の大切さを改めて噛みしめているようだ。

◇ハン・ヒョジュ プロフィール

1987年2月22日生まれ。2003年に芸能界入りし、ドラマ『トンイ』や映画『監視者たち』『ビューティー・インサイド』『王になった男』など、様々なジャンルで存在感を示した。アメリカの人気映画『ボーン』シリーズのスピンオフドラマ『トレッドストーン』（原題）に出演するなど、アジアにとどまらない活躍を見せている。2025年のNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』では小栗旬と共演して話題になった。

