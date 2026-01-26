NCT・テヨン、除隊後初の単独コンサートで圧倒的な成長を証明「10年、20年後もステージに」 | RBB TODAY

NCTのテヨンが、圧倒的な成長を証明した。

テヨンは除隊後初となる単独コンサートを成功裏に終え、2026年の活動を本格的にスタートさせた。

テヨンは1月24日・25日の2日間、ソウル・オリンピック公園チケットリンクライブアリーナで単独コンサート「2026 TAEYONG CONCERT 'TY TRACK – REMASTERED'」を開催した。2日目の公演はグローバルプラットフォームBeyond LIVEやWeverseなどを通じて生中継され、彼のステージを待ち望んでいた世界中のファンと熱い時間を共有した。

オープニングを飾った楽曲『Locked And Loaded』の強烈なビートが響き渡ると、閉ざされていた巨大スクリーンが開き、テヨンが登場。彼は、揺るぎない抱負を込めた『Skiii』、愛の不確かな感情を探る『Am I In Love Or Not』、待っていてくれたファンへの思いを歌った『Mermaid』、ネオなアイデンティティが際立つ『Feeling Myself』など、未公開の新曲5曲のステージを初披露。全23曲のセットリストを通じて、積み上げてきた実力と成長を証明し、“完成型アーティスト”としての存在感を刻み付けた。

さらにテヨンは、スピード感あるメロディで一気に空気を変えた『Run Away』、ロックバージョンのアレンジで熱量を高めた『TAP』、パワフルなラップで大合唱を引き出した『Misfit』などで会場を盛り上げたほか、客席に向かいファンと近い距離で交流した『Love Theory』、率直なストーリーが印象的な『Back to the Past』まで、久しぶりの再会にふさわしいステージを用意し、ファンをさらに熱狂させた。

また、コンベアベルトを活用して寂しげなムードを際立たせた『Ups & Down』、ワイヤーとピン照明で月明かりの上を漂うように演出した『404 File Not Found』、ダイバーリフトと神秘的な映像が重なり宇宙をさまようような印象を残した『Moon Tour』など、初公演で話題となった演出をより拡張されたスケールと立体的な構成で再解釈。“リマスター公演”ならではの差別化された体験を届け、大きな歓声を引き出した。

加えて今回の公演は、テヨンの音楽を象徴的に凝縮したCD形状の円形センターステージを中心に、大型LEDスクリーンの映像演出、フォルダブルステージや階段セット、リフト、ターンテーブルなど多彩な舞台装置を駆使。華やかなレーザー、照明、火薬効果を組み合わせ、テヨン特有のネオな個性とパフォーマンスをより強烈に表現し、見どころを豊かにした。

テヨンは公演を終え「初のソロコンサートよりもあらゆる面で一段と成長した姿をお見せするために一生懸命準備した。大きな歓声で迎えてくれてありがとう。シズニ（ファンダム名）の変わらぬ応援に対する感謝を改めて深く実感した。これを原動力にして、10年、20年後もステージに立ち続けたい」と感想を語った。さらに「今年はソロとしても、NCT 127としても、NCTとしても全力で走るので、たくさん期待してほしい」と付け加え、今後の活動への期待を高めた。

なお、ソウル公演を成功裏に終えたテヨンは、2月7日にジャカルタ、2月16日・17日に横浜、2月28日・3月1日にマカオ、3月28日・29日にバンコク、4月11日にクアラルンプールでツアーを続ける。

◇テヨン プロフィール

1995年7月1日生まれ。本名イ・テヨン。韓国・ソウル出身。身長175cm。2016年４月にNCTの派生グループNCT Uのメンバーとしてデビュー。現在は、NCT 127、SuperMにも所属している。SMエンターテインメントの関係者に路上でスカウトされ、オーディションに参加した。練習生時代から、先輩芸能人に「少女漫画から飛び出たようなルックス」と絶賛されるほどのビジュアルの持ち主。兵役のため2024年4月15日に入隊し、2025年12月14日に除隊した。

