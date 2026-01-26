チャウヌ200億ウォン脱税疑惑の反転か。芸能界の模範納税者たちに再照明 | RBB TODAY

歌手兼俳優のチャウヌが、200億ウォン台の脱税疑惑に包まれ、韓国芸能界における納税の在り方に大衆の注目が集まっている。

チャウヌ側は今回の騒動について、「確定した事案ではなく、課税前適否審査を通じて適法に争う」との立場を明らかにしている。

【衝撃】“顔天才”チャウヌに脱税疑惑

こうした論争の中、毎年「納税者の日」に選定される模範納税者の芸能人たちの記録が、改めて注目を浴びている。

韓国国税庁は、誠実に税金を納付し国家財政に大きく貢献した人物を選定しており、特に最高位の勲格である大統領表彰を受けた芸能人は、国税庁の広報大使として活動するのが慣例となっている。

直近10年間の記録を見ると、2025年にはチ・ジニとパク・ハソンが大統領表彰を受け、誠実な納税の価値を証明した。2024年にはハン・ヒョジュとファン・ジョンミン、2023年にはキム・スヒョンとソン・ジヒョが並んで大統領表彰を受賞し、広報大使に委嘱された。

チ・ジニ(左)とパク・ハソン(右)

特にハ・ジウォンは、2014年に大統領表彰を受けたのに続き、2024年にも再び模範納税者に選ばれ、10年ぶりに2度目の表彰を受けるという珍しい記録を打ち立て、話題となった。

ハ・ジウォンは、長年にわたり変わらぬ誠実さを示し、芸能界の模範であると評価されている。

ハ・ジウォン

過去の受賞者には、2022年のイ・スンギとチョ・ボア、2021年のチョ・ジョンソクとパク・ミニョン、2020年のイ・ソジンとIUなどが名を連ねている。

また、2019年のイ・ジェフンとソ・ヒョンジン、2018年のハ・ジョンウとキム・ヘス、2017年のユ・ヘジンとソン・ユリ、2016年のチョ・インソンとチェ・ジウらも大統領表彰を受け、国家財政への貢献を認められた。

大統領表彰を受けた模範納税者には、3年間の税務調査猶予、納付期限延長時の担保免除、空港出入国時の優遇など、さまざまな特典が与えられる。芸能界では、今回チャ・ウヌの200億ウォン台の追徴金疑惑が浮上したことを受け、日頃から模範的な納税活動によって信頼を積み重ねてきたスターたちの価値が、より一層高く評価されている。