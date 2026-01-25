チャン・ドンゴン美人奥様が高級ビルを自画自賛。５階建て時価300億ウォン!! | RBB TODAY

女優コ・ソヨンがかつて所有した高額の不動産物件を誇らしげに紹介した。

1月23日、コ・ソヨンのYouTubeチャンネル『コ・ソヨン』には、「一人で遊んでもいいし、デートしてもいいって。みんなはね。でも私は一人…」というタイトルの動画が公開された。

当該動画でコ・ソヨンは、「漢南洞(ハンナムドン)で一人でも楽しめる場所を紹介したかった」と語り、飲食店やショップを巡った。

コ・ソヨンは朝早く、漢南洞のあるピザ店で朝食を済ませた後、街を歩いた。「朝が早すぎると余裕があるね。普段は人が多すぎて、こんなふうにゆっくり見られないから」と満足げな様子を見せた。

その際、道の向かい側の建物を眺めながら「うちの建物、元気だね」と語った。続けて「ここにある建物の中で一番きれいじゃない？ ちょっとヨーロッパ風のデザインがすごく素敵」とし、「親孝行だね、こんにちは」と声をかけた。

その建物は地下2階から地上5階建ての規模。コ・ソヨンの夫であるチャン・ドンゴンが2011年6月に当該建物を126億ウォンで購入した。その後、漢南洞一帯の不動産価値が上昇し、現在この建物の時価は約300億ウォンとされている。

なお、コ・ソヨンは2010年にチャン・ドンゴンと結婚し、1男1女をもうけている。昨年YouTubeチャンネルを開設し、日常や近況をファンに共有している。

◇コ・ソヨン プロフィール

1972年10月6日生まれ。1993年のドラマ『明日は愛』で女優デビュー。翌年のドラマ『お母さんの海』でブレイクし、人気女優に。以降、ドラマ『幸福の始まり』『追憶』『裸足の青春』、映画『恋風恋歌』『二重スパイ』など数々の作品に出演。“コリアン・ビューティー”の代表格と呼ばれた。プライベートでは2010年に俳優チャン・ドンゴンと結婚。1男1女をもうけている。2017年のドラマ『完璧な妻』以降、演技活動はしていないが、セレブとして一挙手一投足が注目を集める。彼女が居住するソウル江南（カンナム）区・清潭洞（チョンダムドン）のマンションは、200億ウォン（約20億円）近い価格で、韓国で最も高いマンションとされている。

