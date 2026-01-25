TWICE・ジョンヨン、“ピチッ”とタイトウェアで引き締めボディ披露！「美しすぎ」「完璧」と反響 | RBB TODAY

TWICEのジョンヨンが、抜群のスタイルを披露した。

ジョンヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Oakland」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】こんなに見せるの…ジョンヨン、胸元開いた大胆衣装

公開された写真には、黒のタイトな半袖トップスにライン入りのレギンスを着用したジョンヨンの姿が収められている。引き締まったシルエットが際立つスタイルと、爽やかな笑顔が見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「かわいい」「TWICEのビジュアル担当が帰ってきた」「美しすぎ」「完璧」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ジョンヨンInstagram）

なお、ジョンヨン所属するTWICEは現在、ワールドツアー「2025 TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」を開催中だ。

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。

