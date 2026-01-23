元東方神起・ユチョン、“日本語投稿”で噂に言及「僕が直接話したことだけ信じて」 | RBB TODAY

東方神起、JYJの元メンバーであるユチョン（パク・ユチョン）が、自身をめぐる噂について口を開いた。

ユチョンは1月22日、自身のSNSに「考えたことも話したこともない噂がたくさんありますね」と日本語で投稿。「今日はじめて聞いてショック」とし、僕が直接言ったことだけを信じてほしいです」と呼びかけた。

【注目】パク・ユチョンの“日本語投稿”が注目集めるワケ

ユチョンは2003年に東方神起としてデビューし、大きな人気を得たが、2009年にグループを脱退。その後、ジェジュン、ジュンスとともにJYJとして再デビューし、俳優活動も並行しながら活動の幅を広げてきた。

しかし、2016年の性的スキャンダル疑惑、2019年の覚せい剤（フィロポン）使用疑惑などで再び大きな波紋を呼んだ。

（写真提供＝OSEN）ユチョン

当時、ユチョンは記者会見を開き、「薬物をしたこともなく、勧めたこともない。もし事実なら芸能界を引退する」と強く否定したものの、最終的に薬物使用の容疑で拘束され、懲役10カ月・執行猶予2年の判決を受けた。

その後、芸能界引退を宣言したが撤回し、現在は日本やタイなどを中心に海外で活動を続けている。

◇パク・ユチョン プロフィール

1986年6月4日生まれ。小学校高学年からデビュー前までアメリカで生活。2004年に東方神起のメンバーとしてデビュー。グループ脱退後、ジュンス、ジェジュンとともにJYJを結成。歌手として活躍する一方で、ドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』『ミス・リプリー』『屋根部屋のプリンス』などを通じて俳優としても高く評価された。2019年7月、麻薬類管理法違反の容疑で懲役10カ月、執行猶予2年の判決を受けた。

■【写真】クスリの副作用？ユチョンの“傷跡”

■【注目】敗訴続きの裁判が突然終結…パク・ユチョンの“日本語投稿”が注目集めるワケ

■【写真】ユチョン以外も？いわくつき韓国人が続々来日のワケ