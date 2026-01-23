パワハラ、違法注射、脱税…続出する疑惑で活動休止中の韓国タレント、マッコリ作りに没頭？近況が話題 | RBB TODAY

マネージャーへのパワハラ疑惑や違法医療施術の疑惑などで活動休止中のタレント、パク・ナレの近況が伝えられた。

各種騒動や法的トラブルのさなか、彼女はマッコリの醸造学院に通っているという。

1月23日、韓国メディア『イルガンスポーツ』によると、パク・ナレは21日、ソウルにあるマッコリ醸造技術を学べる学院の前で取材に応じた。

パク・ナレは「授業があるので来た」と述べ、「何かでもしないと」と短く語った。彼女は週1回、この学院でマッコリ作りの授業を受けていると伝えられている。

（写真提供＝OSEN）パク・ナレ

当時、パク・ナレのそばにはマネージャーではなく男性が同行していた。男性は知人とされ、「パク・ナレは一人でいる状況でも、乗り越えようと努力している」と説明。「今後、警察の取り調べを受ける可能性があるため、誠実に供述できるよう準備している」とも明かした。

パク・ナレは現在、元マネージャーらと法的紛争を抱えている。元マネージャー側は「飲み会の席で酒杯で殴られた」として、特集傷害の容疑で告訴状を提出したという。

また、パク・ナレは自宅などで、いわゆる「注射おばさん」と呼ばれる医師免許のないA氏から違法な医療施術を受けた疑惑や、元マネージャーらが提起した会社資金の私的流用疑惑に関連し、警察の捜査を受けている。

さらに、芸能事務所を運営しながら大衆芸術企画業の登録をしていなかった疑いのほか、職場内いじめや暴言、進行費の未払いなど“パワハラ”疑惑により、勤労基準法違反の容疑も持たれている。

◇パク・ナレ プロフィール

1985年10月25日生まれ。2006年のKBS公開採用21期を通じて、お笑い芸人としてデビュー。その後、『ギャグコンサート』『私は一人で暮らす』『助けて！ホームズ』『驚きの土曜日』など、さまざまなバラエティ番組で活躍し、独特な扮装とギャグで大きな人気を集めた。特に『私は一人で暮らす』では、優れた食レポや料理の腕前、プロ顔負けの住宅管理能力を披露し、多方面でファンに注目された。義理堅く、人情味のある人物とも。

