BTS、ワールドツアー韓国公演が“全席完売”を記録！K-POP史上最多81公演で新たな歴史刻む | RBB TODAY

BTSが、ワールドクラスの影響力を再び証明した。

BTSのワールドツアーの幕開けを飾る韓国・高陽公演が“全席完売”を記録した。

BTSは、4月9日・11日・12日の3日間、高陽総合運動場メインスタジアムにて「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN GOYANG」を開催する。

1月22日に行われたファンクラブ先行予約では、全3公演が即完売となった。特に米タンパとスタンフォードの公演は爆発的な人気を受け、両地域で追加公演の開催が決定。スタンフォードスタジアムで単独公演を開くのは、コールドプレイ（Coldplay）に続き、BTSが2組目となる。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」は、高陽公演を皮切りに、4月17日・18日に日本・東京ドームで公演を行い、その後は北米、ヨーロッパ、南米、アジアを巡る予定だ。本ツアーは計34都市・全81公演にわたり開催され、K-POPツアー史上最多公演数となる。

BTSに対する世界的な関心の高さはいたるところで確認できる。 19日には、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領が「今回のコンサート開催を歓迎する。これは歴史的な瞬間だ」と評価した。BTSのメキシコ公演は、5月7日・9日・10日にエスタディオGNPセグロスで開催される。

海外主要メディアも一斉に注目している。米フォーブス（Forbes）は「韓国アーティストのツアー史に新たな基準を打ち立てる規模」と報じ、USAトゥデイ（USA Today）は「今回の公演を通じて、再び歴史を塗り替えることが期待される」と伝えた。

なお、BTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースする。全14曲が収録され、グループのアイデンティティや深い愛といった普遍的な感情を描いている。「今のBTS」を映し出した、真摯で誠実な音楽を届ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）

