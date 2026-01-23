「なぜか見てはいけない気がする」制御不能の色気オーラ　BLACKPINK・ジェニー、異次元の艶っぽさ | RBB TODAY

BLACKPINKのメンバー、ジェニーが圧倒的なカリスマ性を見せつけた。

ジェニーは1月22日、自身のインスタグラムを通じて、魅惑的な雰囲気あふれる近況写真を公開した。

写真の中のジェニーは、洗練されたオールホワイトの衣装を身にまとい、さまざまなポーズを取りながら唯一無二の魅力を放っている。

今回公開された写真は、彼女がアンバサダーを務める高級ブランドのキャンペーンのビジュアルであり、ジェニーはホワイトトーンの衣装と華やかなジュエリーを完璧に着こなし、圧倒的な存在感を誇示した。

特にカメラを見つめるジェニーの深く魅惑的な眼差しは見る者を圧倒し、近寄りがたいほどのオーラを醸し出している。

屋外テラスや廊下を背景にした全身ショットでも、無駄のないスリムなシルエットとモデル顔負けのプロポーションを誇り、「さすがジェニー」という称賛を引き出した。とりわけ、赤いソファに座り正面を見据える写真では、彼女ならではの致命的な眼差しと妖艶な佇まいが視線を釘付けにした。

（写真＝ジェニーInstagram）

クローズアップで撮影された写真からは、透き通るような肌やくっきりとした顔立ちに加え、いっそう深みを増した優雅なオーラが感じられる。

（写真＝ジェニーInstagram）

現在、グローバルなファッション界で絶大な影響力を発揮しているジェニーは、公開する写真ごとに大きな話題を集め、トレンドセッターとしての地位を確固たるものにしている。

なお、ジェニーが所属するBLACKPINKは、2月27日に3rdミニアルバム『DEADLINE』をリリースする予定だ。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

