ILLIT、初のライブツアー「ILLIT LIVE ‘PRESS START❤‘」開催決定！日本では5都市で公演へ | RBB TODAY

ILLIT（アイリット）の初のライブツアー「ILLIT LIVE 'PRESS START ❤'」（以下、「PRESS START」）の開催が決定した。

3月14日・15日のソウル公演を皮切りに、日本では6月13日より愛知・大阪・福岡・兵庫・東京の全5都市を回り、さらに8月22日には香港公演も行われる。

昨年よりさらに多くの場所でファンと会えることになり、どのような公演が繰り広げられるのか、期待が高まっている。

昨年開催された初のファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY」は、6月の韓国・ソウル公演から8～9月の日本・神奈川と大阪、11月の韓国・ソウルでのアンコール公演まで、全8回の公演で全席完売を記録するなど大盛況となった。

各地域ごとの特別なカバーステージや、GLLIT（ファン名）と最高の思い出を作る交流シーンなど、多彩なステージを披露し、無限の魅力を発揮したILLIT。今回のツアーでも、さらに成長した姿を見せる予定だ。

「PRESS START」というタイトルには、アーティストとして新たな旅路へと踏み出す「初実行」の瞬間が込められている。また、末尾に添えられた“❤（ハート）”は、システムが起動するための最初の信号であり、心臓が鼓動する瞬間、新しい世界が起動するエネルギーの点火を意味している。

ILLITの新しい物語の起動ボタンとなる「PRESS START」に期待してほしい。

【「ILLIT LIVE 'PRESS START ❤'」日本公演概要（予定）】

[愛知] 愛知県芸術劇場 大ホール

6月13日（土）、14日（日）

[大阪] オリックス劇場

6月20日（土）、21日（日）

[福岡] 福岡サンパレス

6月29日（月）、30日（火）

[兵庫] GLION ARENA KOBE

7月18日（土）、19日（日）

[東京] TOYOTA ARENA TOKYO

7月23日（木）、25日（土）、26日（日）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

