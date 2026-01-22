TWS、本日（22日）デビュー2周年！ファンに盛りだくさんの“プレゼント”届ける「成長を見守ってほしい」 | RBB TODAY

TWSが、デビュー2周年を迎え、盛りだくさんの“プレゼント”を届けた。

TWSは本日（22日）、グローバルスーパーファンプラットフォームWeverseの公式チャンネルに、デビュー2周年イベント「Sparkling Days」のコンテンツ「Sparkling Photo」43枚を公開した。初々しい少年から熱い青春へと成長したTWSの、余裕が感じられる写真となっている。

写真には、誕生日パーティーを楽しむTWSの自由でリラックスした瞬間が収められている。可愛らしく飾られた空間の中で、メンバーたちのより深みを増した眼差しと洗練された雰囲気は、この2年間の成長をそのまま映し出す。普段着さえもセンス良く着こなす完璧なビジュアルが、見る人にときめきを届けた。

TWSは多彩なコンテンツで2周年を祝っている。祝賀映像「Happy Birthday To-US」と、ファンソング『Here for You』のスペシャルビデオを公開し、胸が熱くなる感動を届けたほか、メンバーに関する質問で構成された「Sparkling QUIZ」を出題し、42（ファン名）から大きな反響を得ている。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）

まだまだ楽しみは尽きない。22日午後には「Sparkling Photo Mood Film」が公開され、Weverseを通じたライブコミュニケーションも予定されている。さらに明日（23日）には、「Sparkling QUIZ」の解答とフォトシュートのビハインド映像も公開され、ファンのもとに届けられる。

TWSは所属事務所PLEDISエンターテインメントを通じて、「デビューしたのがつい最近のことのようなのに、もう何枚もアルバムを出してコンサートまでできるようになり、本当に感謝しています。この2年間、ファンの皆さんの期待にどうすればもっと良い形で応えられるか悩み、その過程で多くのことを学びました。これからもTWSの成長を見守ってほしいです」と感想を伝えた。

また2周年を振り返りながら、「遅い時間まで練習室で多くの時間を過ごすよう努力しました。42の皆さんに一番“TWSらしい”エネルギーを届けるために、歌やダンス、キャラクターについて深く考えました」とも語った。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）

メンバーたちは「その結果、実力も大きく成長し、ステージの上でも少し余裕を持って楽しめるようになりました。これからもっと多彩な姿とエネルギーをお見せしたいです。今年の活動に自信があります」と意気込みを示した。

なお、TWSは来る1月24～25日にマカオ、31日～2月1日に高雄で、初の中華圏単独ツアー「TWS TOUR ‘24/7:WITH:US’ IN MACAU & KAOHSIUNG」を開催し、ファンと会う予定だ。

（記事提供＝OSEN）

