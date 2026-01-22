RIIZE、公式キャラ「WE LITTLE RIIZE」がクロックスのジビッツ™に！1月29日より発売開始 | RBB TODAY

クロックスが、ジャパンアンバサダー「RIIZE」の公式キャラクターとコラボした商品を発売する。

クロックスは、RIIZEの公式キャラクター「WE LITTLE RIIZE」をイメージしたジビッツ™ チャーム「RIIZE Crocs™ 7 パック ジビッツ™」を、1月29日（木）よりクロックスブランドストア、クロックスパートナーストア、クロックス公式オンラインストア、その他クロックス取り扱い店舗で販売する。

RIIZEのメンバーが自ら描いたキャラクターから生まれた「WE LITTLE RIIZE」は、その愛らしいデザインでファンの心をつかんできた。今回、そのキャラクターたちがジビッツ™ チャームとなって登場し、ファンにはたまらないコラボレーションが実現した。

キュートなキャラクターがジビッツ™ チャームとしてクロックスを彩り、足元から日常にワクワクとときめきをプラス。推しキャラクターを身につけられる楽しさが詰まった、特別なコレクションとなっている。

（写真提供＝クロックス）RIIZE Crocs™ 7 パック ジビッツ™

また、クロックス公式SNSでは、メンバーがデザインしたジビッツ™ チャームを紹介するスペシャルコンテンツも公開予定だ。

さらに、クロックス・ジャパン公式インスタグラムをフォローし、DM応募することでRIIZEメンバー直筆サイン入りクロッグが当たるプレゼントキャンペーンも開催される。

抽選で合計12名に、RIIZEメンバーの直筆サイン入り「クラシック クロッグ」または「クラシック ベイ クロッグ」をプレゼント。応募期間は1月22日17時から2月28日23時59分までで、クロックス・ジャパン公式インスタグラムアカウント（@crocsjp）をフォローし、DM（ダイレクトメッセージ）で必要事項を入力するだけで、誰でも応募できる。

（写真提供＝クロックス）RIIZEメンバーの直筆サイン入りクロッグ

RIIZEメンバーの直筆サインが入った特別なクロッグは、ここでしか手に入らない貴重なアイテムだ。ぜひ、この機会に応募してみてはいかがだろうか。

◇RIIZEとは？

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビューした。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。

