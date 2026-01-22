『ボイプラ2』発のALPHA DRIVE ONE、デビュー10日で初の音楽番組1位に！「ALLYZに感謝」 | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した新人グループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、デビューからわずか10日で音楽番組1位を獲得した。

ALPHA DRIVE ONE（ALD1）は、1月21日に放送された音楽番組「SHOW CHAMPION」（MBC M）に出演し、デビューアルバム『EUPHORIA』のタイトル曲『FREAK ALARM』のステージを披露した。

ALPHA DRIVE ONEは“一体感”あふれるパワフルなパフォーマンスで強烈な存在感を発揮。楽曲のコンセプトを生かしたポイントジェスチャーから、圧倒的なビジュアルが際立つエンディングポーズまで完璧にこなし、世界中のファンの心を一気に掴んだ。

（写真＝MBC M）ALPHA DRIVE ONE

この日、デビュー初となる音楽番組1位を獲得したALPHA DRIVE ONEは、「デビューしてまだ間もないのに、1位をプレゼントしてくれたALLYZ（ファンダム名）に感謝しています。初めての1位を『SHOW CHAMPION』でいただけて光栄です。これからも頑張ります」と喜びを語り、「さらに成長して恩返しできる素敵なアーティストになります」とファンへの感謝の気持ちを伝えた。

日本のオリコンチャートでも好成績を収めた。ALPHA DRIVE ONEは『EUPHORIA』でオリコン「週間アルバムランキング」「週間合算アルバムランキング」でそれぞれ3位にランクインし、「週間デジタルアルバムランキング」では5位を獲得。圧倒的な底力を見せつけた。

また、タイトル曲『FREAK ALARM』は、Billboard JAPAN の急上昇チャート「Hot Shot Songs」（1月21日付）で4位、YouTube Japanの「週間人気ミュージックビデオ」（集計期間：1月9日～15日）で10位にランクインし、K-POPグループ楽曲の中で最高順位を記録。日本での人気も証明した。

『FREAK ALARM』でデビュー初の1位トロフィーを手にし、急成長を見せているALPHA DRIVE ONEは、今後も精力的な活動を続けていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

