BTS・V、自身の写真展をサプライズ訪問！直筆メッセージでファンと交流 | RBB TODAY

BTSのVが、写真展の会場で“素顔”をのぞかせた。

Vは最近、ソウルで開催中の写真展「V TYPE 非：ON-SITE IN SEOUL」にサプライズで訪れ、会場で撮影した写真を公開した。

公開された写真には、ファンが残したメッセージを一つひとつ読んだり、手で口元を隠しながら物思いにふけるVの姿が収められている。自身の写真の前では、どこか照れたように隅に立つ後ろ姿も残し、注目を集めた。

会場に設置されたメッセージボードには、BTSのデビュー日が書かれている場所に、カムバックを意味する日付「3/20」を自ら書き込み、ファンに早く会いたい気持ちを伝えた。

今回の写真展は、Vの2冊目となるフォトブック『V TYPE 非』の刊行に合わせて行われるオフライン展示だ。

1980年代に建てられた家屋をリノベーションしてつくられたフリーズ・ハウス・ソウルで開催される初の個人写真展で、Vならではの感覚的で大胆な視点が盛り込まれた写真や映像が空間を満たす。アイドルの枠を超えた“アーティストV”の世界観がそのまま表現されていると評価されている。

Vは今回のフォトブック制作において、企画段階から撮影全般まで直接参加した。全20章で構成されたフォトブックは、それぞれのシーンが一つの流れとしてつながり、コンセプトや演出の随所にVの意図が反映されている。自身の視線をファンとどのように共有するかを深く考えてきた点からも、作品に込めた真摯な姿勢がうかがえる。

ファンとの交流も続いた。あるファンがWeverseに「鍛え上げられたかっこいい体で写真集を残してくれて嬉しい。想像以上に筋肉マンだった」と投稿すると、Vは「当時は除隊して間もない時期で、体が自動的に敬礼しちゃう頃だった」と返信。続けて「今は平和主義者モード。軍服よりパジャマが好き」と近況も伝えた。

なお、Vが所属するBTSは、3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』でカムバックする予定だ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

