『トンイ』出演女優（41）といよいよ結婚？ 元祖K-POPアイドルに突き刺さった既婚メンバーの一言「あなた」 | RBB TODAY

ボーイズグループH.O.T.のメンバー、カンタ（46）が結婚についての率直な思いを語り、注目を集めた。

1月21日に放送された韓国tvN STORYのバラエティ番組『残して何になる？』（原題）には、カンタとトニー・アン（47）がゲスト出演し、H.O.T.時代から現在に至るまでの近況や人生について語り合った。

この日、結婚の予定を問われたカンタは、最近の出来事を振り返った。

彼は「少し前に公演をしたのだが、（ムン・）ヒジュン（47）兄さんが奥さんと子どもたちを連れて来てくれた。みんなで挨拶に行ったら、兄さんが奥さんのことを自然に『ヨボ（＝あなた）』と呼んでいた。その一言がものすごく胸に響いた」と打ち明けた。

これを聞いたトニー・アンも「それは本当に衝撃だった」と強く共感。長年アイドルとして活動を共にしてきた仲間が見せた“現実の夫”としての姿が、強い余韻を残したという。

（画像＝tvN STORY）カンタ

番組MCのイ・ヨンジャは「結婚すれば当たり前のことだけど、ファンの立場からすると、H.O.T.は一生結婚しないと思っていた」と笑いを交えながら、「だから2人がそのままでいてくれてありがたい。このままずっとそうしてくれるの？」と質問した。

これにカンタは少し間を置いてから、「さあ？」と意味深な返答をし、スタジオをざわつかせた。

こうした発言が注目される背景には、カンタ自身の恋愛遍歴もある。カンタは2019年8月1日、午前と午後に分かれてレーシングモデルのウ・ジュアン（39）と女優チョン・ユミ（41）という2人の女性との熱愛説が相次いで浮上し、元祖K-POPアイドルとして異例の注目を集めた。

その翌年2月、カンタはチョン・ユミとの熱愛を認め、現在も交際が続いている。

（写真提供＝OSEN）チョン・ユミ（左）とカンタ

彼は「（ムン・ヒジュンの）奥さんも、2人の子どもたちも本当に可愛かった。僕たちも年齢を重ねてきた分、正直かなり羨ましく感じた」と、結婚や家庭への思いを遠回しに明かした。

一方で、トニー・アンは少し異なる見方を示した。「結婚生活そのものというより、子どもたちが本当に羨ましかった」と、率直な心境を語った。

その後、2人はムン・ヒジュンと即席で電話をつないだ。ムン・ヒジュンは「2人とも結婚を考えていると聞いた」とし、「もし彼女がいて結婚する気があるなら、先に子どもを産むのもおすすめだよ」と冗談交じりに話し、笑いを誘った。

長年“永遠のアイドル”として見られてきたH.O.T.世代にとって、仲間の家庭的な姿は、結婚を現実として意識させる十分なきっかけだったのかもしれない。

（記事提供＝OSEN）

