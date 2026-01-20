i-dle、“モノトーン”の世界観で新たな挑戦を予告…新曲『Mono』ティザー映像公開 | RBB TODAY

i-dleが、新たなコンセプトでカムバックする。

1月20日、所属事務所CUBEエンターテインメントは、i-dleの公式SNSを通じて、新デジタルシングル『Mono(Feat. Skaiwater)』のティザー映像を公開した。

公開された映像は「Play the whole world in Mono」というタイトルで、1月27日にリリースされるi-dleの新曲『Mono(Feat. Skaiwater)』のコンセプトを凝縮して収めている。

（画像＝CUBEエンターテインメント）

『Mono』は、これまでi-dleが見せてきた華やかな雰囲気とは対照的なモノトーン映像で構成され、彼女たちの新たな挑戦を予告した。ミニマルでありながら感覚的なビートが、i-dleのより広がった音楽世界への期待を高めている。

また、今回のデジタルシングルには、イギリス出身のラッパーSkaiwater（スカイウォーター）が参加する。独特の声色とラップスタイルで注目を集めるSkaiwaterが、i-dleの音楽により多彩なサウンドを加えることが期待される。

なお、i-dleのデジタルシングル『Mono（Feat. Skaiwater）』は、1月27日午後6時に各種音楽配信サイトでリリースされる。

◇i-dle プロフィール

2018年5月2日に1stミニアルバム『I am』を通じて、CUBEエンターテインメントからデビューした5人組ガールズグループ。独自性とセンセーショナルなコンセプトで話題を集め、デビューから20日で音楽番組1位、音源チャート上位圏を記録し、新人賞7冠に輝く“モンスター新人”と呼ばれた。2022年10月にリリースした『Nxde』では、わいせつな視線を強烈に皮肉り、マリリン・モンローやバンクシーへのオマージュを取り入れたミュージックビデオが注目の的に。2023年5月のヒット曲『Queencard』を通じて、人気ガールズグループとしての確固たる地位を築いた。2025年5月1日、グループ名を(G)I-DLEから「i-dle」に改名。

