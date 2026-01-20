中村倫也主演ドラマ出演で知名度急上昇！韓国ボーイズグループNAZE、日本企業と続々コラボ決定 | RBB TODAY

7人組新人ボーイズグループNAZE（ネイズ）が、正式デビュー前としては異例の注目を集めている。

NAZEは、日本の人気コスメブランドや大手外食企業グループから相次いでラブコールを受け、グローバルでの存在感を広げている。

1月20日、所属事務所C9エンターテインメントは「NAZEが、スタイリングライフ・ホールディングスBCLカンパニーの時短コスメシリーズ『サボリーノ（SABORINO）』、日本の大手ファミリーレストランチェーン企業・すかいらーくグループ傘下のブランドとコラボレーションを行う」と発表した。

『サボリーノ』は、朝用のマスクパックとして日本のみならず韓国でも広く認知されている人気ブランドだ。サボリーノのオールインワン美容液シャンプー製品とのコラボが決定したNAZEは、16日に販売スタッフとして直接PRを行い、オフラインで一般の人々と交流した。同日、NAZEのメンバー全員が出演するドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）が初放送され、日本ファンの関心を一気に集めた。

すかいらーくグループ傘下のガスト・バーミヤン・ジョナサン・夢庵では、「NAZEがおすすめするプラス1メニュー」が店内のタッチスクリーン端末に表示されており、各ブランドの公式SNSやアプリ、ホームページなどでも、1月から3月末まで紹介が行われている。

NAZEは正式デビュー前から、日本でさまざまな活動を展開し、グローバルな認知度と影響力を拡大している。俳優の中村倫也が主演を務めるドラマ『DREAM STAGE』（TBS）への出演に加え、同作の主題歌『BABYBOO』や劇中歌『Wanderlust』も担当した。また、人気イルミネーションイベント「青の洞窟 SHIBUYA」でスペシャルステージを披露するなど、精力的なプロモーションで存在感を刻み込んでいる。

さらに、日本最大規模のファッションイベント「TGC」に2度招待され、会場を華やかに彩った。また、TBSの人気スポーツエンターテインメント番組『SASUKE 2025』をはじめ、大型特番『大晦日オールスター体育祭』、バラエティ『世界くらべてみたら』『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』、旅行番組『渡辺直美のニッポン0泊バカンス』にも立て続けに出演するなど、世界中のファンに強烈なインパクトを残した。

なお、NAZEは、C9エンターテインメントが5年ぶりに手がける新人ボーイズグループであり、創立以来初の多国籍ボーイズグループでもある。爽やかなビジュアルはもちろん、安定したボーカルとラップ、パフォーマンス力を武器に、幅広い分野で活動の幅を広げながら無限の可能性を証明している。

（記事提供＝OSEN）

