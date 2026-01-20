俳優キム・ウビン、無名時代から縁のある人物を結婚式に招待せず…背後に隠された“配慮”が話題に | RBB TODAY

フィットネストレーナーのヤン・チスンが、俳優キム・ウビン、女優シン・ミナ夫婦の結婚式に参加しなかった理由を明らかにし、感動を誘っている。不仲ではなく、師匠の経済的困難を察した教え子の深い配慮のためだった。

去る1月19日、韓国で放送されたKBS2『マルジャショー』（原題）に出演したヤン・チスンは、「鬼トレーナー」というあだ名の裏に隠された人間味のある悩みと教え子のキム・ウビンとの切ないエピソードを公開した。

【写真】シン・ミナ♡キム・ウビン、“結婚式”写真

この日、MCのチョン・ボムギュンが「キム・ウビンさんががんで闘病していたとき、真っ先に訪ねたのがヤン・チスン」と2人の強い絆に言及すると、ヤン・チスンは意外な話を切り出した。2025年12月に行われたキム・ウビンの結婚式に招待されなかったという。

ヤン・チスンは、「昨年詐欺に遭って、ジムを閉鎖するなど、本当につらい時期を過ごした」として、「ウビンが自分のこういう難しい経済的状況をすべて知っているので、あえて連絡をしなかったようだ」と打ち明けた。祝儀や出席そのものが彼に負担になるかと心配したキム・ウビンの“無言の配慮”だったわけだ。

2人の縁は10年前から続く。ヤン・チスンは、キム・ウビンの無名のモデル時代、ジムの利用料とパーソナルトレーニングの費用を受け取らず、彼をトレーニングさせた。

（写真提供＝OSEN）左からキム・ウビン、ヤン・チスン

キム・ウビンは成功した後もこの恩を忘れなかった。過去にYouTubeチャンネル「Pinggyego」に出演した彼は、「経営者が『キム・ウビンのフィットネストレーナー』というタイトルで、10年は気楽に番組出演できるように助けたかった」と師匠への“借り”を告白した。

ヤン・チスンもキム・ウビンが上咽頭がんで闘病していた時期、彼の家にジムを作り、リハビリを手伝ったことがある。彼は、「ウビンは本当に気配り上手な子だ」として、「結婚式場には行けなかったが、番組を通じてでも『ウビン、結婚本当におめでとう』と必ず伝えたい」とスタジオを和やかにした。

（写真＝KBS2）ヤン・チスン

このことを知ったネットユーザーは、「招待しないことが、より大きな配慮でありうるとは驚きだ」「互いの恩人である関係」「映画よりも映画のような師弟関係」と熱い反応を見せている。

なお、キム・ウビンとシン・ミナは10年の熱愛の末、12月20日に結婚した。

■【写真】シン・ミナ♡キム・ウビン、“ペアルック”で新婚旅行満喫

■【画像】キム・ウビン、過去の「余命宣告」告白

■キム・ウビン、ファンの食事を先払い＆グレードアップ！美談が話題、