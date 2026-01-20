『賢い医師生活』主演俳優、活動休止へ…直筆の手紙で育児への専念を宣言「大きな幸せが訪れた」 | RBB TODAY

俳優チョ・ジョンソクが、直筆の手紙を通じて第2子の誕生を知らせ、当分ユーチューブの活動を休止し、育児に専念すると伝えた。

去る1月18日、チョ・ジョンソクは自身のYouTubeチャンネル「清渓山（チョンゲサン）デンイレコーズ」のコミュニティに「こんにちは、デンイのパパです」で始まる長文の手紙を投稿した。

【写真】『賢い医師生活3』の予兆？集合写真が話題

彼は、美しい字で登録者に感謝の挨拶とともに家族の喜ばしい出来事を知らせた。

彼は、「いつも動画を視聴し、応援してくださる方々に心より感謝申し上げる。おかげさまでいつの間にか登録者数50万人になった」とファンに花を持たせた。

続けて、「登録者数50万人と同じく、自分にとって嬉しいニュースがもう1つある。もう1つの大きな幸せが訪れた」として、「それはデンイの妹が生まれたことだ」と第2子の誕生を伝えた。

チョ・ジョンソク

これとともに、当分チャンネルの運営を休み、父親としての役割に徹するという計画も明らかにした。彼は。「当分育児で動画のアップロードが難しそうなので、先にお知らせするために文で残す」と理解を求めた。

特に、ユーチューバーとしての感想も付け加えて、感動を誘った。チョ・ジョンソクは、「ユーチューブをやりながら、再生数よりさらに大きく感じられたのは『次の動画を待っています』というコメントだった。大きな力になった」として、「ほんの少しだけ休んで、早くまた戻ってくる」と約束した。

（写真＝YouTubeチャンネル「清渓山デンイレコーズ」）

最後に、「そのときは今とはまた違うエピソードで、もっと面白い動画を公開する」と復帰への期待を高めた。

なお、チョ・ジョンソクは2018年に歌手GUMMYと結婚し、長女が誕生した。1月14日に次女が産まれ、2人の娘の父親になった彼は、多くのファンと芸能人の祝福を受けるなか、当分の間、家庭と育児に集中する予定だ。

■【写真】チョ・ジョンソクも？兵役を免除された20人の韓国芸能人

■【写真】チョ・ジョンソク、映画で女装姿披露

■【写真】韓国女優、急遽した『賢い医師生活』俳優の樹木葬の場所を訪問