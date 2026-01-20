BTS・V、『FRI（END）S』がSpotify再生数5億7000万回突破！アメリカの人気ドラマにも使用 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、Vのソロ曲『FRI（END）S』がSpotifyで再生数5億7000万回を突破した。

Vのデジタルシングル『FRI（END）S』は、甘いメロディーとウィットのある歌詞のポップソウルR＆Bソングで、低音と裏声を自由自在に使う彼の多様な歌声を聴くことができる。

去る2024年3月にリリースされた同曲は、Vが兵役中で活動がまったくないなかでも、アメリカのビルボードメインシングルチャート「ホット100」65位を記録した。

ビルボード「グローバル（アメリカを除く）」3位、「グローバル200」5位でデビューし、序盤から熱い反応を得た。

イギリスのオフィシャルチャート「シングルチャート」には13位で登場し、2週連続チャートインした。イギリス最大のチャートである「オフィシャルビッグトップ40」には、たった2日の記録で、3位で初登場した。

iTunesでも存在感がはっきりしていた。『FRI（END）S』は、iTunes「ワールドワイド」「ヨーロッパ」1位となり、2024年にリリースされた楽曲のうち、世界で初めて100カ国のiTunesチャートトップの記録を打ち立てた。

また、AmazonミュージックとAppleミュージックは2024年のベストK-POPに『FRI（END）S』を選定した。アメリカの人気ドラマ『私たちの青い夏』シーズン3の音楽にも選ばれた。

イギリスで撮影されたミュージックビデオも反響が大きかった。1人のときと恋人と一緒にいるときの相反するキャラクターをリアルに表現したVの演技が没入感を高め、ミュージックビデオは公開後、ユーチューブ「ワールドトレンド音楽」部門で14日連続1位を達成した。

K-POPアーティストとしては初めてアメリカのタイダル「トップビデオ」チャート1位も記録した。

なお、1月19日基準でVのSpotifyフォロワー数は2031万4183人だ。

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

