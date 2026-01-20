布面積少なすぎ？LE SSEAFIM・カズハ、“美背中全開”ドレスに釘づけ「息できない」「えぐぅぅぅう」 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのカズハが、大胆なドレス姿を披露した。

カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】カズハ、“布面積少なめ”衣装で圧巻ライン

公開された写真には、白のドレスを着用したカズハの姿が収められている。背中が大きく開いたデザインからは、美しい背中のラインがあらわになっており、目を引く。大胆でありながらも優雅な雰囲気で見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「女神様」「綺麗すぎる」「息できない」「えぐぅぅぅう」といったコメントが寄せられている。

（写真＝カズハInstagram）

なお、カズハが所属するLE SSERAFIMは、1月31日・2月1日に韓国・ソウルの蚕室（チャムシル）室内体育館にて、「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」のアンコール公演を開催する。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。

