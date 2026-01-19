KISS OF LIFE、カムバックへ新展開！有名女優出演のイントロティーザー公開で期待高まる | RBB TODAY

ガールズグループKISS OF LIFE（キスオブライフ）が、新譜リリースを前に新たなスタートを予告した。

KISS OF LIFEは1月19日、公式チャンネルを通じて「GUESS THE NEXT ERA」イントロティーザーを公開した。

【写真】KISS OF LIFEメンバー、はち切れそうな“貫禄ボディ”

映像には、軽快な音楽とともに学校の講堂を背景にパーティーを楽しむメンバーたちが、何かを目にして驚く様子が映し出され、好奇心を刺激する内容となっている。

中でも注目を集めたのは、イントロ映像に女優ハン・イェリが登場した点だ。彼女がKISS OF LIFEとどのようなつながりを持っているのか、今回の出会いがどんなメッセージとして届けられるのか、ファンの期待が高まっている。

（写真提供＝S2エンターテインメント）

KISS OF LIFEは、先に公開したカミングスーン映像でも、デビューアルバムを思わせる感覚的な映像美とタイポグラフィーで国内外のファンの関心を集めていた。独創的な音楽性と個性あふれるパフォーマンスで存在感を確立してきた彼女たちが、新譜でどんな新たな魅力を見せるのか注目が集まっている。

なお、KISS OF LIFEのニューアルバムは4月中にリリースされる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇KISS OF LIFE プロフィール

長らく練習生として過ごしたJULIE（ジュリー）とNATTY（ナッティ）を中心に、歌手シム・シンの娘BELLE（ベル）、末っ子のHANEUL（ハヌル）で結成された多国籍ガールズグループ。2023年7月5日、1stミニアルバム『KISS OF LIFE』でデビュー。2024年の「第33回ソウル歌謡大賞」をはじめ、「第13回サークルチャートミュージックアワード」「HANTEO MUSIC AWARDS」「第21回韓国大衆音楽賞」など数多くの授賞式で表彰された。2025年11月に日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』をリリースし、日本デビューを果たした。

■【写真】KISS OF LIFE、議論を呼んだ“過激パフォ”

■【写真】ほとんど布がない!? ベル、大胆衣装

■【写真】「すごすぎる」ジュリー、“ほぼ下着”な大胆衣装