鼻の整形手術をしたばかりなのに…韓国籍に変えた日本出身歌手「鼻が少し凍っている」　早くも再手術へ？ | RBB TODAY

日本出身の歌手兼タレントであるカンナムが、鼻の整形手術後に北極で過酷な試練に直面した。

1月18日に放送された韓国MBCのバラエティ番組『極限84』（原題）では、極限クルーのキアン84、クォン・ファウン、カンナムが北極圏ポーラーサークルマラソンに挑戦する様子が描かれた。

この日の放送では、本番を前に予行練習に臨んだ3人が、約10kmに及ぶ氷河コースと北極の厳寒を体感し、「完走できない」と口をそろえた。

カンナムは「鼻の手術をしたばかりで、鼻が少し凍っている。手術からまだ3週間しか経っていない」と不安を吐露した。これに対し、キアン84が「帰ったら再手術だな」と冗談を飛ばすと、カンナムは「鼻が痛い」と苦痛を訴えた。

一方、大会本番ではエースのクォン・ファウンがスタート直後から先頭に立ち、序盤は1位をキープした。しかし、滑りやすい走路と前日に苦戦した氷河区間で立て続けに追い抜かれ、順位は3位まで後退した。

（画像＝MBC）「鼻が痛い」と話すカンナム

懸命にペースを上げるものの、放送の終盤ではクォン・ファウンが力尽き、レースを止める場面が予告され、緊張感は最高潮に達した。

北極という最も冷酷で過酷な舞台で、キアン84、クォン・ファウン、カンナムが最後まで走り切れるのか、注目が集まっている。

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。

